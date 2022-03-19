Son dakika... Kamyonla tırın çarpıştığı kazada bir kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Son dakika... Kamyonla tırın çarpıştığı kazada bir kişi ağır yaralandı

19.03.2022 21:19

Son dakika gelişmesine göre Bitlis'te tır ile kamyon çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Bitlis'te tır ile kamyon çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Bitlis- Diyarbakır kara yolunun Narlıdere köyü mevkisinde, Reza Hashem Nezhad Yamchı'nın yönetimindeki 43 A 201 plakalı tır, Cihat Düzkaya'nın kullandığı kargo firmasına ait 65 AAS 776 plakalı kamyonla çarpıştı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine giden AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri, sürücü Düzkaya'yı sıkıştığı kamyondan çıkardı.

Ağır yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan Düzkaya, Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Son dakika... Kamyonla tırın çarpıştığı kazada bir kişi ağır yaralandı
Son dakika... Kamyonla tırın çarpıştığı kazada bir kişi ağır yaralandı
Son dakika... Kamyonla tırın çarpıştığı kazada bir kişi ağır yaralandı
Son dakika... Kamyonla tırın çarpıştığı kazada bir kişi ağır yaralandı
Son dakika... Kamyonla tırın çarpıştığı kazada bir kişi ağır yaralandı
Son dakika... Kamyonla tırın çarpıştığı kazada bir kişi ağır yaralandı
Son dakika... Kamyonla tırın çarpıştığı kazada bir kişi ağır yaralandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Kamyonla tırın çarpıştığı kazada bir kişi ağır yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Kamyonla tırın çarpıştığı kazada bir kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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