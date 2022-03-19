Son dakika... Kamyonla tırın çarpıştığı kazada bir kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Bitlis'te tır ile kamyon çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı.
Bitlis- Diyarbakır kara yolunun Narlıdere köyü mevkisinde, Reza Hashem Nezhad Yamchı'nın yönetimindeki 43 A 201 plakalı tır, Cihat Düzkaya'nın kullandığı kargo firmasına ait 65 AAS 776 plakalı kamyonla çarpıştı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine giden AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri, sürücü Düzkaya'yı sıkıştığı kamyondan çıkardı.
Ağır yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan Düzkaya, Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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