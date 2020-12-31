Son dakika haber! Bitlis'te Sapur Barajı projesi yatırım programına alındı - Son Dakika

AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, Bitlis ve Tatvan için önem taşıyan Sapur Barajı projesinin 2021 yılı yatırım programına alındığını, "Adilcevaz Bahçedere Göleti ve Sulaması" işinin de ihaleye çıkacağını aktardı.

Taşar, yaptığı yazılı açıklamada, 2021'in Bitlis için yatırım yılı olacağını bildirerek, Sapur Baraj projesinin planlama çalışmalarına 1991 yılında başlandığını, AK Parti'nin iktidara gelmesiyle çalışmalara hız verilerek birçok engele ve teröre rağmen eksikliklerin giderildiğini belirtti.

2017'de ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz'ün girişimleri, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun da destekleriyle Master Planlama Raporu'nun tamamlandığını bildiren Taşar, 2018'de de içme suyu faydasının rapora eklendiğini ifade etti.

Görevi devraldıklarından bu yana üzerine titizlikle durdukları Sapur Baraj projesinin 2021 yatırım programına alındığını kaydeden Taşar, dönemin Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'na, AK Parti Genel Başkan Yardımcı Vedat Demiröz'e ve yıllardır projeye emek verenlere teşekkür etti.

Taşar, gölet uzunluğu 461, gövde yüksekliği 85 metre olan Sapur Barajı'nın 640 milyon liraya mal olacağı bilgisini verdi.

Bitlis'i hakkettiği yere getirmek için ellerinden geleni yaptıklarını aktaran Taşar, şunları belirtti:

"Adilcevaz Bahçedere Göleti ve Sulaması işini de ihaleye çıkaracağız. Güzel ilimiz Bitlis, Tatvan ve Adilcevazlı hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun. Salgın sürecinde de 'durmak yok yola devam' diyerek gerek bakanlıklarımızın gerekse genel müdürlerimiz ve bürokratlarımızın kapılarını aşındırdık. Desteklerini bizden esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. 2021 yılında da yeni müjde ve hamlelerimizle kentimize ve hemşerilerimize hizmete devam edeceğiz."