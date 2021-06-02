Son dakika haber... Bitlis'te şehit sayısı 2 oldu (2) - Son Dakika

Son dakika haber... Bitlis'te şehit sayısı 2 oldu (2)

Gelen son dakika haberlerine göre ŞEHİTLER İÇİN TÖREN DÜZENLENDİBitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen Baki Koçak (28) ile güvenlik korucusu Yücel Aki (29) için İl Jandarma Komutanlığı önünde tören düzenlendi.

ŞEHİTLER İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen Baki Koçak (28) ile güvenlik korucusu Yücel Aki (29) için İl Jandarma Komutanlığı önünde tören düzenlendi. Törene, Vali Oktay Çağtay, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Belediye Başkanı Nasrullah Tağlay, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve şehitlerin silah arkadaşları katıldı.

Başından vurulmuş şahıs tıp merkezinin önünde bulundu!
Ayrılması gündemde olan Sosa'nın Fenerbahçe'den aldığı para dudak uçuklattı
Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor
Şehit Teğmen Koçak ve güvenlik korucusu Aki'nin Türk bayrağına sarılı cenazelerinin tören alanına getirilmesinin ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından, şehitlerin özgeçmişleri okundu. Duaların okunmasından sonra Şehit Teğmen Baki Koçak'ın cenazesi helikopterle Muş'a, buradan da uçakla memleketi Yozgat'a, güvenlik korucusu Yücel Aki'nin cenazesi ise Tatvan ilçesine bağlı Çekmece köyüne uğurlandı.

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS,


Jandarma, Bitlis, Tören, Şehit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 10:22 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Bitlis'te şehit sayısı 2 oldu (2) - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

11:26 Başından vurulmuş şahıs tıp merkezinin önünde bulundu! 11:24 Ayrılması gündemde olan Sosa'nın Fenerbahçe'den aldığı para dudak uçuklattı 11:23 Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor 11:16 TESK Genel Başkanı Palandöken "şoför esnafı" için ekstra destek istedi 11:12 Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafı ilk beğenenlerde biri oldu 11:11 Sergen Yalçın'ın koltuk adayları belli oldu! Takımdan ayrılması halinde koltuğu Bilic ya da Rıza Çalımbay devralacak 11:07 Muğla'da et yiyen örümcek paniğe neden oldu! 1 metre zıplayarak insanlara saldırıyor, ısırdığı yeri çürütüyor 11:03 Cono Kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydular! 10:54 Talihsiz ölüm! 63 yaşındaki adam evinin bahçesinde bulundu 10:43 Mustafa Cengiz, Fatih Terim'in takımın başına geçmemesini sağlayacak formülü buldu 10:43 Mustafa Cengiz'in formülü, Fatih Terim'in takımın başına geçmesini engelleyecek 10:36 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 527 liradan işlem görüyor 10:35 Trafik sigortasında 'İyi sürücüye düşük fiyat' uygulaması geliyor 10:30 Dolar rekor kırdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz açıklamasının ardından dolar 8,81'i buldu 10:17 "İlişki sırası bendeydi" diyerek evli sevgilisini öldüren kadına, müebbet hapis talebi
Başından vurulmuş şahıs tıp merkezinin önünde bulundu!
11:26
Ayrılması gündemde olan Sosa'nın Fenerbahçe'den aldığı para dudak uçuklattı
11:24
Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor
11:23
TESK Genel Başkanı Palandöken "şoför esnafı" için ekstra destek istedi
11:16
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafı ilk beğenenlerde biri oldu
11:12
Sergen Yalçın'ın koltuk adayları belli oldu! Takımdan ayrılması halinde koltuğu Bilic ya da Rıza Çalımbay devralacak
11:11
Muğla'da et yiyen örümcek paniğe neden oldu! 1 metre zıplayarak insanlara saldırıyor, ısırdığı yeri çürütüyor
11:07
Cono Kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydular!
11:03
Talihsiz ölüm! 63 yaşındaki adam evinin bahçesinde bulundu
10:54
Mustafa Cengiz, Fatih Terim'in takımın başına geçmemesini sağlayacak formülü buldu
10:43
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2021 11:35:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Bitlis'te şehit sayısı 2 oldu (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]