Son dakika haber | Bitlis'te teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haber | Bitlis'te teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

20.12.2020 14:52
Son dakika haber | Bitlis'te teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Bitlis merkez ve Mutki ilçesi kırsalında yürütülen operasyonlar neticesinde sığınak, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Bitlis merkez ve Mutki ilçesi kırsalında yürütülen operasyonlar neticesinde sığınak, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Bitlis merkeze bağlı Aşağıbalcılar köyü ve Mutki'ye bağlı Kapaklı köyü kırsalında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi alındığı belirtildi. Açıklamada, "Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla Yıldırım-16 Sehi Ormanları Şehit Jandarma Er Kadir Güler 2020-11 ve Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Volkan 2020-205 operasyonları başlatılmıştır. Operasyonlar kapsamında; 1 adet sığınak, 1 adet keskin nişancı piyade tüfeği, 3 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 615 adet 7,62 mm Bixi fişeği, bin 164 adet 7,62 mm Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 75 adet 5.56 mm fişek, 31 adet 9 mm tabanca fişeği, 8 adet el bombası, 2 adet roketatar mühimmatı, 2 adet roketatar sevk fişeği, 300 gram plastik patlayıcı madde, 6 adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet Dragunov keskin nişancı piyade tüfeği şarjörü, 2 adet 9 mm tabanca şarjörü, 400 metre su hortumu, 1 adet havadan karaya lazer güdümlü mühimmat parçası, 7 adet dolu büyük tüp, 50 kilogram gıda malzemesi, 6 adet kütüklük, 4 adet askı kayışı, 21 adet elektrikli fünye, 2 metre saniyelik fitil, 2 adet mandal ile tuzaklanmış anahtar sistemi, 5 adet elektronik devre, 2 adet kol saatine bağlanmış elektronik düzenek, 2 adet tuzaklanmış el telsizi, 2,5 litre mazot, 0,5 litre tiner, 1 adet tabanca harbisi, 1 adet elektronik cihaz, 1 adet araç telsizi, 1 adet akım ölçer, 1 adet adaptör kablosu, 100 metre 0,75 mm elektrik kablosu, 23 adet 3 voltluk pil, 2 adet 9 voltluk pil, 1 adet rüzgar ölçer, 1 adet havya, 1 adet demir yan keski, 1 takım alyan anahtar, 1 adet sırt çantası, 2 adet palaska, 1 adet küçük el çantası ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler Bitlis ve Mutki Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gerekli incelemeler yapıldıktan sonra delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektirler" denildi.

-İHA-

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Bitlis'te teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika


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