Son dakika haber: Bitlis'teki Nazik Gölü'nün yüzeyi buz tuttu - Son Dakika

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Nazik Gölü'nün yüzeyi dondurucu soğuklar nedeniyle buz tuttu.

Dondurucu soğukların yaşamı olumsuz etkilediği Doğu Anadolu Bölgesi'nde birçok dere, göl ve barajlar dondu.

Bitlis'te yoğun kar yağışının ardından başlayan soğuk hava nedeniyle Ahlat'ın Ovakışla beldesi ile Nazik, Gölgören, Dilburnu ve Kırıkkaya köyleri sınırındaki 40 kilometrelik alanı kaplayan Nazik Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı.

Yüzeyi donan Nazik Gölü ile buzların arasında kalan balıkçı tekneleri havadan drone ile görüntülendi.

Vatandaşlardan Abdurrahim Ayaz, gölün bu yıl kuraklık nedeniyle daha geç donduğunu söyledi.

Buz tabakasının balık avı için yeterince sağlam olmadığını belirten Ayaz, "Soğuk hava birkaç gün daha devam ederse buz tabakası istediğimiz seviyeye ulaşacak. O zaman balık avlayabileceğiz. Burası çocukların eğlence merkezi haline geldi. Buzun üzerinde kayıyorlar, oynuyorlar. Buz biraz daha kalınlaşırsa avlanmaya çıkacağız." diye konuştu.