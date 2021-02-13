Son dakika haber: Bitlisli kadınlar yöresel kız isteme geleneğini tiyatroya taşıdı - Son Dakika

Son dakika haber: Bitlisli kadınlar yöresel kız isteme geleneğini tiyatroya taşıdı

13.02.2021 12:58

Son dakika gelişmesine göre Bitlisli kadınlar yöresel kız isteme geleneğini tiyatroya taşıdı Bitlisli kadınlar, yöreye özgü kız isteme geleneğini tiyatro oyunu ile sahneye taşıdı.

Bitlisli kadınlar yöresel kız isteme geleneğini tiyatroya taşıdı

BİTLİS - Bitlisli kadınlar, yöreye özgü kız isteme geleneğini tiyatro oyunu ile sahneye taşıdı.

Bitlis'te faaliyet gösteren Bitlis Girişimci Kadınlar Derneğince hazırlanan ve Avrupa Birliği hibe programı kapsamında desteklenen "Kadınlar Tiyatro ile Güçleniyor" projesi ile Bitlis'e özgü kız isteme, nişan, kına gecesi, toyluk gibi gelenekler tiyatro oyunu ile sahneleniyor. Ev kadınların oluşan tiyatro grubu Bitlis ve ilçelerini gezerek tiyatro oyunlarını sahnelemeye başladı. Proje kapsamında Ahlat'ta oyunlarını sahneleyen kadınlar büyük beğeni topladı. Ahlat Halk Eğitimi Merkezi'nde sahnelenen tiyatro oyunu ilgiyle izlendi. Tiyatro oyunu sonrası gazetecilere projeleri ve tiyatro oyunu hakkında bilgi veren Bitlis Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Gül Göktekin, pandemi kurallarına dikkat ederek sergiledikleri tiyatro oyununun büyük beğeni topladığını söyledi. Göktekin, "Yıllardır Bitlisli kadınlarla beraber çalışıyoruz. Büyük bir özveri büyük bir emek var. Bir yıldır Avrupa Birliği ve Hrant Dink Vakfı ile olan proje ile Bitlis'in kız isteme geleneğini tiyatroya taşıdık. Tiyatromuzda oynayanların hepsi ev kadını içlerinde okuma yazma bilmeyenler bile var. Ama büyük bir başarı ve baktıkça büyük bir heyecan büyük bir sevinç. Herhalde rüyamızda da görsel inanamazdık galiba çünkü Bitlisli kadınlar tiyatro oynuyor. Çok güzel bir duygu bizi gerçekten çok mutlu etti. Bizim kadınlarımızın rol model olmalarını çok çok isterim. Yaşama bir mana katmaktı bu tiyatro projesi. Bunu da başardılar hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Kendi kültürümüze, gelenek ve göreneklerimize sahip çıkacağız"

Oynadıkları tiyatro oyunu ile Bitlis'in kültürünü yaşatmak, gelenek ve göreneklerine sahip çıkmayı amaçladıklarını belirten Göktekin, "Bitlis'te düğün öncesi kız görme geleneği var. Onu kadınlarımız güzel canlandırdı. Kız görmeden sonra isteme, istemeden sonra da yüzük, şerbet, toyluk sonrada kına gecesi ve toy var. Bunları biri birlerine ekli olarak çok güzel canlandırdılar. Kendi kültürümüzü ve gelenek, göreneklerimizi bundan böyle gerçekten sahip çıkacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Son dakika haber: Bitlisli kadınlar yöresel kız isteme geleneğini tiyatroya taşıdı
Son dakika haber: Bitlisli kadınlar yöresel kız isteme geleneğini tiyatroya taşıdı
Son dakika haber: Bitlisli kadınlar yöresel kız isteme geleneğini tiyatroya taşıdı
Son dakika haber: Bitlisli kadınlar yöresel kız isteme geleneğini tiyatroya taşıdı

Avrupa Birliği, Tiyatro, Bitlis, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haber: Bitlisli kadınlar yöresel kız isteme geleneğini tiyatroya taşıdı - Son Dakika


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