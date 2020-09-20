Bankalararası Kart Merkezi AŞ'nin (BKM) "Yenilikçi Altyapı/Platform Hizmetleri" faaliyetlerinin BKM'nin gerçekleştirebileceği diğer faaliyetler çerçevesinde onaylanmasına karar verildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) "BKM'nin Ödeme Sistemi İşleticiliği Faaliyetlerine İlave Olarak Yürütebileceği Diğer Faaliyetlere İlişkin Karar" başlıklı tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, BKM'nin "Yenilikçi Altyapı/Platform Hizmetleri" faaliyetlerinin BKM'nin gerçekleştirebileceği diğer faaliyetler çerçevesinde onaylanmasına ve ödeme sistemi işletmek üzere 12 Haziran 2015 tarihli ve 10159/19758 sayılı Karar ile BKM'ye verilmiş olan faaliyet izni kapsamına alınmasına karar verildi.