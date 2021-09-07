BTSO'nun her yıl açıkladığı ilk 250 büyük firma listesinde geçtiğimiz yıla göre 63 basamak yükselen BKMKİTAP, "Bir kitapla mümkün" diyerek, birçok sanayi kuruluşunun önünde yer almayı başardı.

Geçen yıl 'İlk 250 Büyük Firma Araştırması' listesinde ilk kez yer alan BKMKİTAP yükselişine devam etti. BKMKİTAP, Bursa Ticaret Sanayi Odası (BTSO) 2020 yılı araştırma verilerine göre sıralamada 174. sıraya yükselerek başarılarına bir yenisini daha ekledi. Yayınlanan listede perakende sektöründe kitabevi mağazalarıyla ve e-ticarette yakaladığı yükseliş ile birlikte öne çıkan tek kitabevi olan BKMKİTAP, binlerce firmanın arasından 174. sıraya yükselerek "Bir Kitapla Mümkün" sloganının hakkını verdi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 24'üncüsü düzenlenen 'İlk 250 Büyük Firma Araştırması' 1997 yılından bu yana aralıksız olarak gerçekleştiriliyor. Bu araştırma, Türkiye ekonomisine yön veren en önemli şehirlerden biri olan Bursa'da her yıl cirolarına göre 250 büyük firmayı belirliyor.

BKMKİTAP Yönetim Kurulu Başkanı Kutbettin Bingölbali, "Biz 1983 yılında 16 metrekarelik bir dükkan ile bu yola çıktık. Şimdi bir tanesi Avrupa'nın en büyük kitap mağazası olmak üzere dört mağazamız var. BKMKİTAP olarak gerek e-ticarette olsun gerekse mağazalarımızda olsun gençlere hep değer verdik, onlara istihdam sağladık ve onların enerjisiyle iş süreçlerimizde markamızı büyüttük geliştirdik. Biz bu yolda hedeflediğimiz çalışmalarımıza motivasyonumuzu koruyarak devam edeceğiz. Ülkemizde kitap okuma oranın artması ve gelişmesi için elimizden geleni yapacağız. Memleketimizin binlerce köyüne yardım elimizi uzatarak kitap desteğinde bulunup ülkemizin aydınlanmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz. Anadolu'nun en büyük sanayi şehri Bursa'da büyük ölçekli markalar arasına bir kitabevi olarak yer almak bizleri daha gururlandırdı" dedi. - BURSA