Son dakika haber... Blinken, ABD'nin Kazakistan'ın anayasal kurumlarına tam desteğini yineledi - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD'nin Kazakistan'ın anayasal kurumlarına tam desteğine vurgu yaptı.

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, iki bakanın ülkede devam eden olağanüstü hal durumunu ve gelişmeleri konuşmak üzere telefonda görüştüğünü belirtti.

Price, "Bakan, ABD'nin Kazakistan'ın anayasal kurumlarına ve medya özgürlüğüne tam desteğini yineledi ve krize barışçıl, haklara saygılı bir çözüm getirilmesini savundu." ifadelerini kullandı.

Avrupa'daki güvenlik konularının da ele alındığını aktaran Price, "Bakan ayrıca, Rusya'nın saldırganlığına yanıt olarak Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne destek de dahil olmak üzere Avrupa'da istikrarı teşvik etme önceliğini de gündeme getirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Kazakistan'daki durum

Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'tan itibaren LPG'ye yapılan zamlar ve sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.

Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar meydana geldi. Polis ile askeri araçları ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası ile müdahalede bulundu.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti.

Protestoların yayılması sonucu önce başkent Nur Sultan, Almatı şehri ve Mangistau eyaletlerinde olağanüstü hal ilan edildi. Ardından olağanüstü hal kararının ülkenin tüm bölgelerinde geçerli olduğu duyuruldu.

Kazakistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede yaşanan protesto olaylarında 2 bin 298 kişi gözaltına alınmıştı.

Gösteriler sırasında 748 güvenlik personelinin yaralandığı, 18 güvenlik personelinin ise hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Yaşamını yitiren güvenlik personelinden 2'sinin başlarının kesildiği belirtilmişti.

Kazakistan'ın Almatı kentindeki olaylarda, kamu binalarını ele geçirmeye çalışan onlarca protestocunun hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü, Kazakistan'daki durum nedeniyle Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in başvurusu üzerine bu ülkeye asker göndermeye karar vermişti.