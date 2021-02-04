Son dakika haber | BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Kovid-19 aşısı oldu
04.02.2021 20:45
Edinilen son dakika gelişmesine göre BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırdı.
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırdı.
Twitter hesabından, Kovid-19 aşısı olduktan sonra paylaşımda bulunan Bozkır, bugün New York'ta aşının ilk dozunu yaptırdığını belirtti.
New York eyaletinin 65 yaş ve üzeri kriterini karşılayan ve başvurusu onaylanan Bozkır, "Önceliğim aşının dünya genelinde adil ve eşit dağıtılmasını hızlandırmak. Herkesi aşı olmaya teşvik ediyorum, aşı hayat kurtarır." ifadelerini kullandı.
Son Dakika Didem Soydan, Bartu Küçükçağlayan'la olan mesajlarını ifşa etti Yusuf Yazıcı-Burak Yılmaz ikilisi, Dijon'dan daha fazla gol attı Mesut Özil, yaptığı paylaşımla derbi ateşini yaktı: Sabırsızlanıyorum Son Dakika: Türkiye'de 4 Şubat günü 113 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, 7 bin 909 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Fenerbahçeli Luiz Gustavo, Galatasaray derbisinde oynayamayacak Songül Karlı'nın süper mini elbiseli pozu sosyal medyayı salladı Dünya bu genci konuşuyor! İki kez koronaya yakalandı ama salgından haberi yok Göğüsleri alay konusu olan genç kadın, ameliyat parası için kampanya başlattı