Son dakika haber: BM'den, Arakanlı Müslümanların liderlerinden Ullah'ın öldürülmesine ilişkin acil soruşturma çağrısı - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Arakanlı Müslümanların (Rohingya) liderlerinden Mohib Ullah'ın Bangladeş'in güneyindeki bir mülteci kampında silahlı kişilerce öldürülmesine ilişkin "acil, kapsamlı ve etkili" soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Rupert Colville, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Ullah'ın öldürülmesine ilişkin Bachelet'in açıklamasını okudu.

Bachelet, Arakanlı Müslümanların liderlerinden Ullah'ın öldürülmesinin kendisini şoke ettiğini ve bundan büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Ullah'ın öldürülmesinin kamplarda güvenliğin olmadığının açık örneği olduğunu vurgulayan Bachelet, "acil, kapsamlı ve etkili" soruşturma başlatılması çağrısı yaptı.

Mart 2019'da BM İnsan Hakları Konseyi'nin 40'ıncı oturumuna katılan Ullah, Arakanlı Müslümanların derin bir ayrımcılığa maruz kaldığını ve vatandaşlık, sağlık ve eğitim dahil olmak üzere temel insan haklarından mahrum bırakıldığını söylemişti.

Ullah, 47 üyeli Konseye hitaben yaptığı konuşmada, "Kimliğiniz, etnik kökeniniz ve bir ülkeniz olmadığını hayal edin. Kimse sizi istemiyor. Nasıl hissederdiniz? Bugün Rohingya olarak böyle hissediyoruz. Biz Myanmar vatandaşıyız, biz Rohingya'yız." ifadelerini kullanmıştı.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün sitesinde yer alan haberde, Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki Kutupalong kampında Arakan Rohingya Barış ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Mohib Ullah'ın öldürüldüğü bildirilmişti.