Son dakika haber! BM'den İdlib'e insani yardım - Son Dakika

Son dakika haber! BM'den İdlib'e insani yardım
08.10.2020 14:10
Gelen son dakika haberlerine göre BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalında yaşayan iç savaş mağduru sivillere, 45 TIR'dan insani yardım malzemesi gönderdi.
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalında yaşayan iç savaş mağduru sivillere, 45 TIR'dan insani yardım malzemesi gönderdi.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Birleşmiş Milletlere ait lojistik depolarından yüklenen 45 TIR, Jandarma ve BM görevlilerinin eşliğinde geldiği Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geçerek kente hareket etti. İnsani yardım malzemeleri, İdlib ve kırsalında yaşayan iç savaş mağduru sivillere dağıtılacak.
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