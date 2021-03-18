Son dakika haber | BM'den İngiltere'nin nükleer silah stokunu artırmasına eleştiri - Son Dakika

Son dakika haber | BM'den İngiltere'nin nükleer silah stokunu artırmasına eleştiri

18.03.2021 23:37
Son dakika haber | BM'den İngiltere'nin nükleer silah stokunu artırmasına eleştiri, System.String[]

Son dakika haber: BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İngiltere'nin nükleer silah stokunu artırdığı yönündeki duyurusunu, bu konudaki "taahhütlere uymadığı" gerekçesiyle eleştirdi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İngiltere'nin nükleer silah stokunu artırdığı yönündeki duyurusunu, bu konudaki "taahhütlere uymadığı" gerekçesiyle eleştirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'ta gazetecilere yaptığı basın açıklamada, "İngiltere'nin bu açıklaması 2010 Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması Gözden Geçirme Konferansı'nda alınan kararlar kapsamındaki yükümlülüklerle tutarsızlık oluşturmaktadır." ifadesini kullandı.

Dujarric, "2010 yılındaki Gözden Geçirme Konferansı ayrıca her tür nükleer silahın küresel stokunun kapsamlı bir şekilde azaltılmasına yönelik hızlı eylem çağrısında bulunuyor." dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, 16 Mart'ta yaptığı açıklamada, Londra'nın nükleer silah stokunun artırılması kararının "değişen koşullar ve değişen tehditler" sonucunda gerçekleştiğini duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler, England, Nükleer, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | BM'den İngiltere'nin nükleer silah stokunu artırmasına eleştiri - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Dirk Kuyt, Feyenoord Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın yardımcısı oldu Zor günler geçiren Çılgın Sedat, Candan Erçetin'e sitem etti İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu! Eğlence dolu bir gece seyircileri bekliyor Beşiktaş'tan çok sert "Kara Perşembe" açıklaması: Federasyonun kararını yok saydılar Aracının kontrolünü kaybeden Bursalı iş insanı feci şekilde can verdi Survivor Sabriye Şengül oyunculuk için ilk imzasını attı "Biden'la görüşmeye hazırım" diyen Putin'e Beyaz Saray'dan gerilimi tırmandıracak yanıt: 'Katil' dediği için pişman değil Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum
Ajda Pekkan, ihanetine uğradığı Bülent Çavuşoğlu'nu affetti Ajda Pekkan, ihanetine uğradığı Bülent Çavuşoğlu'nu affetti         
00:22
Samsun'daki bir mahallede belirtilerini gizleyen vatandaşlara test yapıldı! Yarısından fazlası koronavirüslü çıktı Samsun'daki bir mahallede belirtilerini gizleyen vatandaşlara test yapıldı! Yarısından fazlası koronavirüslü çıktı         
23:50
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Tottenham, deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-0 yenildi ve turnuvaya veda etti UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Tottenham, deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-0 yenildi ve turnuvaya veda etti         
23:44
Ters dönen araçtan çıkarılan sürücüye meydan dayağa atıldı Ters dönen araçtan çıkarılan sürücüye meydan dayağa atıldı         
23:10
Tarihçi Mehmet Genç, 87 yaşında hayatını kaybetti Tarihçi Mehmet Genç, 87 yaşında hayatını kaybetti         
23:00
Susurluk kazasındaki kamyon şoförünü savunan avukat evinde ölü olarak bulundu Susurluk kazasındaki kamyon şoförünü savunan avukat evinde ölü olarak bulundu         
22:45
Son Dakika: Türkiye'de 18 Mart günü koronavirüs nedeniyle 81 kişi vefat etti, 20 bin 49 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 18 Mart günü koronavirüs nedeniyle 81 kişi vefat etti, 20 bin 49 yeni vaka tespit edildi         
21:22
İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu: HDP, PKK'ya savaş açmak zorunda İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu: HDP, PKK'ya savaş açmak zorunda         
18:46
Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle 40 kuruşluk indirim gerçekleşti Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle 40 kuruşluk indirim gerçekleşti         
16:56
İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis         
16:20
Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba         
15:52
Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı         
15:37
Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı         
12:54
Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı         
11:59
Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor         
11:54
Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı         
10:02
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Kızım bile seyretmiyor, yazık" dediği Aleyna Tilki'den manidar yanıt         
08:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2021 00:29:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | BM'den İngiltere'nin nükleer silah stokunu artırmasına eleştiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei