Son dakika haber: BM'den Kızıldeniz'e petrol sızdırma riski taşıyan tanker için "saatli bomba" uyarısı - Son Dakika
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Son dakika haber: BM'den Kızıldeniz'e petrol sızdırma riski taşıyan tanker için "saatli bomba" uyarısı

08.04.2022 20:44
Son dakika haber: BM'den Kızıldeniz'e petrol sızdırma riski taşıyan tanker için "saatli bomba" uyarısı

Edinilen son dakika gelişmesine göre BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Kızıldeniz'de 1 milyondan fazla varil petrol sızdırma riski olan Safir tankeri için "saatli bomba" uyarısı yaptı ve tankerin boşaltılabilmesi için 80 milyon dolar fon çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Kızıldeniz'de 1 milyondan fazla varil petrol sızdırma riski olan Safir tankeri için "saatli bomba" uyarısı yaptı ve tankerin boşaltılabilmesi için 80 milyon dolar fon çağrısında bulundu.

BM Yemen Koordinatörü David Gressly, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, petrol sızıntısının 7 yıldan uzun süredir devam eden iç savaşın harap ettiği Yemen'de büyük bir ekolojik ve insani felakete yol açacağını söyledi.

Çevre felaketinin Kızıldeniz'deki diğer ülkeleri de etkileyeceğini ve kesintiye uğrayan taşımacılığın ekonomik etkisinin bölge genelinde ve ötesinde hissedileceğini kaydeden Gressly, petrol sızdırma riski olan Safir tankeri için "saatli bomba" uyarısı yaptı.

BM'nin Safir tankerinden petrol sızıntısı tehdidini önlemeye yönelik bir planı olduğunu ancak gelecek 6 hafta içinde fon olmadan bu projenin başlayamayacağını belirten Gressly, acil durum operasyonun maliyetinin 80 milyon doları bulacağını bildirdi.

Tankerin artık tamir edilemeyecek durumda olduğunu ve tankerdeki 1 milyondan fazla varil petrolün boşaltılması gerektiğini belirten Gressly, sızıntı durumunda 200 bin geçim kaynağının yok olacağı ve Hudeyde ve Salif limanlarının kapanacağı uyarısı yaptı.

Gressly, petrol sızıntısın aynı zamanda Suudi Arabistan, Eritre, Jibuti ve Somali'yi de etkileyeceğine dikkati çekerek, sızıntının temizlenmesinin maliyetinin ise 20 milyar doları bulacağını söyledi.

Hudeyde açıklarında 2015'ten beri bakım görmemiş Safer petrol tankerinden 1,1 milyon varil petrolün Kızıldeniz'e dökülme riski bulunuyor.

BM, bu sızıntının 30 yıl önceki Exxon Valdez felaketinde denize sızan petrolden 4 kat daha fazla olduğu konusunda uzun süredir uyarıyor.

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Birleşmiş Milletler, Kızıldeniz, Petrol, Bomba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: BM'den Kızıldeniz'e petrol sızdırma riski taşıyan tanker için 'saatli bomba' uyarısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: BM'den Kızıldeniz'e petrol sızdırma riski taşıyan tanker için "saatli bomba" uyarısı - Son Dakika
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