Son dakika haber... BM'den "Rusya-Ukrayna savaşı Ortadoğu ve Afrika'da gıda krizine neden olabilir" uyarısı - Son Dakika
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Son dakika haber... BM'den "Rusya-Ukrayna savaşı Ortadoğu ve Afrika'da gıda krizine neden olabilir" uyarısı

23.03.2022 21:09
Son dakika haber... BM'den "Rusya-Ukrayna savaşı Ortadoğu ve Afrika'da gıda krizine neden olabilir" uyarısı

Son dakika haberler... BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın Ortadoğu ve Afrika'da "gıda krizine" neden olabileceği uyarısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın Ortadoğu ve Afrika'da "gıda krizine" neden olabileceği uyarısında bulundu.

Guterres, BM Güvenlik Konseyine brifinginde, Ukrayna ve Rusya'dan buğday ithalatına bel bağlayan ülkelerin sorun yaşayabileceğine dikkati çekti.

" Mısır, Lübnan, Libya, Somali, Sudan ve Yemen dahil çok sayıda ülke buğdaylarının en az yarısını Ukrayna veya Rusya'dan ithal ediyor" diyen Guterres, "Gıda, yakıt ve gübre fiyatları hızla yükseliyor, tedarik zincirlerinde aksaklıklar yaşanıyor." ifadesini kullandı.

Guterres, bu durumun en çok yoksulları vurduğunu ve dünya genelinde "siyasi istikrarsızlık ve huzursuzluk tohumları ektiğini" söyledi.

Önemli bir buğday üreticisi olan Ukrayna, dünyanın en büyük 5'inci buğday ihracatçısı konumunda bulunuyor. Rusya ve Ukrayna ise küresel buğday üretiminin yüzde 14'ünü, küresel buğday ihracatının ise yüzde 29'unu karşılıyor.

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Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Afrika, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... BM'den 'Rusya-Ukrayna savaşı Ortadoğu ve Afrika'da gıda krizine neden olabilir' uyarısı - Son Dakika


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