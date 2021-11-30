Üye Girişi
Son dakika haber | BM'den uluslararası camiaya Kovid-19 aşılarına eşit ve küresel ulaşımı sağlama çağrısı - Son Dakika

Son dakika haber | BM'den uluslararası camiaya Kovid-19 aşılarına eşit ve küresel ulaşımı sağlama çağrısı

30.11.2021 19:36
Son dakika haber | BM'den uluslararası camiaya Kovid-19 aşılarına eşit ve küresel ulaşımı sağlama çağrısı

Gelen son dakika haberine göre Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarına eşit ve küresel ulaşımın sağlanması için devletlere çağrıda bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarına eşit ve küresel ulaşımın sağlanması için devletlere çağrıda bulundu.

İnsan hakları uzmanları, yaptıkları açıklamada, Kovid-19 aşılamalarındaki eşitsizlik ve düşük gelirli ülkelerdeki yetersiz aşılama oranlarına dikkati çekti.

İsviçre'nin Cenevre kentinde bugün başlaması planlanan Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 12. Bakanlar Konferansı'nın, Kovid-19'un Güney Afrika'da çıkan omicron varyantı nedeniyle ertelendiği hatırlatılan açıklamada, "Konferansın ertelenmesi, katedilen ilerlemelerin geciktirilmesi için bir neden olmamalı. Bu gelişme aksine, aşılamalardaki eşitsizliğin ele alınması için toplu eylem gerekliliğini doğruluyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Dünya genelinde aşıya daha hızlı ve adil ulaşımı kolaylaştırma yolunda mümkün olan tüm araçları kullanmak için hükümetlerin ortak sorumluluğu bulunmaktadır." denildi.

Her bireyin Kovid-19 aşısına güvenli, etkili ve zamanında ulaşım hakkı bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Aşı stokçuluğundan kaçınmak ve dağıtımı hızlandırmak, ülkeler arası eşit aşı dağılımını sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Uzmanlar, açıklamasında, insan haklarını ihmal eden yaklaşımların, omicron varyantı başta olmak üzere yeni Kovid-19 varyantlarına dair küresel riski artıracağı vurgusu yapıldı.

DTÖ'nün Cenevre'deki merkezinde 30 Kasım-3 Aralık'ta düzenlenmesi planlanan 12. Bakanlar Konferansı, Kovid-19'un Güney Afrika'da ortaya çıkan varyantına karşı alınan tedbirler kapsamında bir süreliğine ertelenmişti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 25 Kasım'da Dünya Sağlık Örgütü tarafından "omicron" olarak isimlendirilen B.1.1.529 varyantının tespit edildiği bildirilmişti.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülke, omicron varyantı nedeniyle Güney Afrika'ya seyahat yasağı uygulama kararı almıştı.

Birleşmiş Milletler, Togo Cumhuriyeti, İnsan Hakları, Güney Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | BM'den uluslararası camiaya Kovid-19 aşılarına eşit ve küresel ulaşımı sağlama çağrısı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türk doktor Mehmet Öz siyasete giriyor! Cumhuriyetçi Parti'den aday olacak 20:42 Türk doktor Mehmet Öz siyasete giriyor! Cumhuriyetçi Parti'den aday olacak Son Dakika: AK Parti MYK'dan asgari ücret duyurusu: Bize iletilen her mesajı alıyoruz 17:56 Son Dakika: AK Parti MYK'dan asgari ücret duyurusu: Bize iletilen her mesajı alıyoruz Köpek saldırısına uğrayan 8 yaşında Mert'in yüzüne 60 dikiş atıldı 16:17 Köpek saldırısına uğrayan 8 yaşında Mert'in yüzüne 60 dikiş atıldı Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz 14:51 Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı 14:28 Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı Zorla uyuşturucu içirdiği çocukları istismar etti! Kalabalıktan dayak yedi 14:01 Zorla uyuşturucu içirdiği çocukları istismar etti! Kalabalıktan dayak yedi
MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz 12:24 MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması! 11:13 Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması!

Son Dakika Haberleri
20:41 Türk doktor Mehmet Öz siyasete giriyor! Cumhuriyetçi Parti'den aday olacak
20:09 BDDK bankalara uyarılarda bulundu: Krediler kripto paraya gitmesin
20:01 Son Dakika: Mansur Yavaş'tan Devlet Bahçeli'nin suçlamalarına ilk tepki: Siyasi açıklamalara yanıt vermeyeceğim
20:01 14 askerin yaşamını yitirdiği helikopter kazası hakkında açıklama: Dış etken söz konusu değil
19:46 Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci doğum yaptı!
19:34 Son dakika! Meteoroloji'den yeni uyarı: Fırtına yurdu terk ediyor, doğu bölgelerde kar yağışı görülecek
19:24 Kutalmış Türkeş'ten Bahçeli'ye Mansur Yavaş çıkışı: Bahçeli ve yanındakiler ülkücü değil
19:22 Putin, gelecek seçimlerde aday olup olmayacağı sorusunu cevapladı: Henüz karar vermedim
19:02 Ünlülerin hocası olarak bilinen Salih Memişoğlu cinayeti davasında karar çıktı! Sanığa 2 kez müebbet ile 21 yıl 6 ay hapis
18:33 AK Parti'den Bülent Arınç'a adaylık cevabı: Cumhurbaşkanımız, Cumhur İttifakı'nın adayıdır
Omicron varyantı kapanma getirir mi? Sağlık Bakanı Koca, merak edilen soruya cevap verdi Omicron varyantı kapanma getirir mi? Sağlık Bakanı Koca, merak edilen soruya cevap verdi         
20:43
Son Dakika: Türkiye'de 30 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 207 kişi vefat etti, 25 bin 216 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 30 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 207 kişi vefat etti, 25 bin 216 yeni vaka tespit edildi         
20:40
Babasını öldüren amcasından şikayetçi olmadı! Sözleri yaşanan olaydan daha vahim Babasını öldüren amcasından şikayetçi olmadı! Sözleri yaşanan olaydan daha vahim         
17:39
F-35 uçağı havalanamadan denize düştü F-35 uçağı havalanamadan denize düştü         
15:19
Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım         
14:40
Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı         
14:25
Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti         
13:15
FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip "Freedom" soyadını aldı FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip "Freedom" soyadını aldı         
11:49
Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde! Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde!         
10:37
Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü         
10:16
Fuhuş çetesine VİP 1 Operasyonu! Katalog olarak göndermişler Fuhuş çetesine VİP 1 Operasyonu! Katalog olarak göndermişler         
09:39
Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı         
09:13
Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı         
08:40
Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi         
08:29
Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek         
08:25
Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi         
08:17
Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem         
07:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2021 20:50:42. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber | BM'den uluslararası camiaya Kovid-19 aşılarına eşit ve küresel ulaşımı sağlama çağrısı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement