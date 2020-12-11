Son dakika haber: BM Genel Kurulu'nda Filistin lehine 6 karar kabul edildi - Son Dakika

Son dakika haber: BM Genel Kurulu'nda Filistin lehine 6 karar kabul edildi

11.12.2020 18:23
Son dakika haber: BM Genel Kurulu'nda Filistin lehine 6 karar kabul edildi, System.String[]

Son dakika haberler: Filistin Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda dün akşam Filistin davası lehine 6 kararın ezici bir çoğunlukla kabul edildiğini duyurdu.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda dün akşam Filistin davası lehine 6 kararın ezici bir çoğunlukla kabul edildiğini duyurdu.

Filistin Dışişleri Bakanlığı BM Dairesi Sorumlusu Ömer Avadallah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BM Genel Kurulu'nda kabul edilen 6 karara ilişkin bilgi verdi.

Söz konusu kararlardan ilkinin Filistinli mültecilerin büyük zorluk yaşadığı mali krizde, mültecilere yapılan özel yardımların sürdürülmesi ve güçlendirilmesiyle ilgili olduğunu aktaran Avadallah, bu kararın İsrail ve ABD'nin ret oyuna karşılık 169 "evet" oyu ile kabul edildiğini belirtti.

Avadallah, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Ajansı'nın (UNRWA) destek çağrısını içeren ikinci karara 162 ülkenin "evet" oyu verdiğini, Kanada, İsrail, Marshall Adaları ve ABD'nin ise "hayır" oyu kullandığını söyledi.

Üçüncü kararın İsrail işgali sonucu (1948) Filistinli mültecilerin geride bıraktıkları mülkler ve bunlardan elde edilen gelirlerle ilgili olduğunu aktaran Avadallah, Filistin'de ve işgal altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan İsrail yerleşimlerinin yasa dışı olduğuna dair dördüncü kararın da 150 ülkenin desteğiyle kabul edildiğini kaydetti.

Avadallah, beşinci kararın İsrail'in tüm yerleşim faaliyetlerinin uluslararası insani hukukun ihlali olarak kabul edilmesi, altıncı kararın ise Filistin halkına ve işgal altındaki topraklarda yaşayan Araplara karşı İsrail'in insan hakları ihlallerinin araştırılmasına yönelik komitenin çalışmalarının kolaylaştırılması konusunda olduğunu ve bu kararın da 76 ülkenin "evet" oyuyla kabul edildiğini belirtti.

"Baskılara rağmen ülkeler Filistin konusundaki ilkeli tutumlarını korudu"

Öte yandan Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, yaptığı yazılı açıklamada, BM Genel Kurulu'nun Filistin lehine aldığı kararlardan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kabul oyu veren ülkelerin tutumlarından övgüyle söz eden Maliki, "Oylamanın yönünü değiştirmeleri yönünde yapılan büyük baskılara rağmen bu ülkeler Filistin sorunu, Filistin halkı ve mültecilerin hakları konusundaki ilkeli tutumlarını korudular." ifadelerini kullandı.

Her yıl 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada alınan kararların bağlayıcılığı ise bulunmuyor.

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: BM Genel Kurulu'nda Filistin lehine 6 karar kabul edildi - Son Dakika


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