Son dakika haber! BM Genel Kurulu, Rusya'ya yönelik kınama karar tasarısını kabul etti - Son Dakika

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını kınayan karar tasarısını 35 çekimser ve 5 "hayır" oyuna karşı 141 oyla kabul etti.

Ukrayna üzerine BM Genel Kurulu'nda 3 gündür devam eden olağanüstü toplantılarda yapılan konuşmalardan sonra oylamaya geçildi.

Türkiye'nin de ortak sunucuları arasında yer aldığı karar tasarısı oylamada 5'e karşı 141 oyla kabul edildi. Oylamada 35 ülke ise çekimser kaldı.

Rusya, Belarus, Suriye, Kuzey Kore ve Eritre tasarıya hayır oyu verirken, Çin ve Hindistan dahil 35 ülke çekimser oy kullandı.

Karar tasarısının ortak sunucuları arasında yer alan Türkiye, metinde emeği geçen çekirdek grup ülkelerinden biri oldu.

Karar, Rusya'nın Ukrayna'dan derhal çekilmesini talep ediyor

Kabul edilen kararda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları güçlü şekilde kınanırken, Moskova'dan "tüm askeri güçlerin Ukrayna topraklarından derhal, eksiksiz ve koşulsuz olarak geri çekilmesi" talep ediliyor.

Ukrayna'nın egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne vurgu yapılan kararda, " Rusya Federasyonu'nun, BM Sözleşmesi'nin 2. maddenin 4. fıkrasını ihlal ederek Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı en güçlü şekilde esefle karşılanmıştır." ifadesine yer veriliyor.

Rusya'nın Ukrayna'daki askeri faaliyetlerine son vermesi gerektiği vurgulanan kararda, Rusya'nın 21 Şubat'taki sözde Donetsk ve Luhansk cumhuriyetlerini tanıma kararının geçersiz olduğu ifade edilerek, "Rusya'nın bu kararını derhal ve koşulsuz olarak iptal etmesi" gerektiği kaydedildi.

Kararda, tüm taraflar Minsk Anlaşması'na bağlı kalmaya davet edilerek, insani yardım ulaştırılması gereken bölgelere erişimin sağlanması gerektiğine işaret edildi.

Kararda, Rusya'nın yanında yer aldığını ilan eden Belarus'a da çağrı yapıldı. Belarus'un Ukrayna'ya karşı yasa dışı güç kullanımına karışmasından duyulan rahatsızlığın ifade edildiği kararda Belarus, uluslararası yükümlülüklerine uymaya davet edildi.

BM üyesi devletlerin bir konudaki genel yaklaşımını ortaya koyması bakımından anlam ifade eden Genel Kurul kararlarının kabul edilmesi durumunda herhangi bir yaptırım gücü bulunmuyor.