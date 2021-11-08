Son dakika haber... BM Güvenlik Konseyi, Irak Başbakanı'na "suikast girişimini" kınadı - Son Dakika

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'ye yönelik "suikast girişimini" kınadı.

BM Güvenlik Konseyi, yaptığı ortak açıklamada, Kazımi'nin konutuna yönelik insansız hava aracıyla düzenlenen saldırının ardından terörün her türlüsünün uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini bildirdi.

Irak Başbakanı Kazımi'ye yönelik "suikast girişimini" güçlü şekilde kınayan BMGK, bu saldırının faillerinin ve finansörlerinin sorumlu tutulması ve adalete teslim edilmesi gerektiğini vurguladı.

BMGK, tüm ülkelere ve yetkililere de uluslararası hukuk kapsamında Irak hükümetiyle iş birliği çağrısı yaptı.

Evi, silahlı insansız hava aracıyla vurulmuştu

Kazımi'nin Bağdat'taki Yeşil Bölge'de yer alan evi, silahlı insansız hava aracıyla vurulmuş, Kazımi saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.

Ülkede yapılan seçimlere itiraz eden İran'a yakın grupların 5 Kasım'da düzenlediği gösterilerde çıkan arbedede bir gösterici, güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirmişti.

Bu gelişme üzerine İran'a yakın bazı gruplar ve Şii milis güçleri, Kazımi'yi sert bir dille eleştirmiş, bir göstericinin öldürülmesinin cezasız kalmayacağı tehdidinde bulunmuştu.