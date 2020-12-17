Son dakika haber | BM insan hakları özel raportörlerinden 2020'de 6 Filistinli çocuğu şehit eden İsrail'e sert tepki - Son Dakika

Son dakika haber | BM insan hakları özel raportörlerinden 2020'de 6 Filistinli çocuğu şehit eden İsrail'e sert tepki

17.12.2020 21:23
Son dakika haber | BM insan hakları özel raportörlerinden 2020'de 6 Filistinli çocuğu şehit eden İsrail'e sert tepki, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları özel raportörleri, İsrail güvenlik güçlerinin 4 Aralık'ta işgal altındaki Batı Şeria'da şehit ettiği 13 yaşındaki Filistinli Ali Ebu Aliyya cinayetine ilişkin tarafsız ve bağımsız soruşturma çağrısında bulunarak son yıllarda Filistinli çocukları şehit...

Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları özel raportörleri, İsrail güvenlik güçlerinin 4 Aralık'ta işgal altındaki Batı Şeria'da şehit ettiği 13 yaşındaki Filistinli Ali Ebu Aliyya cinayetine ilişkin tarafsız ve bağımsız soruşturma çağrısında bulunarak son yıllarda Filistinli çocukları şehit eden İsraillilerin cezasız kalmasının rahatsız edici olduğunu bildirdi.

BM İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Michael Lynk ile BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, "İsrail güvenlik güçleri için ciddi bir yaralanma ve ölüm tehdidinin olmadığı bir ortamda, Aliyya'nın İsrail Savunma Güçleri tarafından öldürülmesi uluslararası hukukun ağır bir ihlalidir." ifadesini kullandı.

Açıklamada, 13 yaşındaki Filistinli Aliyya'nın 4 Aralık'ta işgal altındaki Batı Şeria'da "0.22 Ruger Precision Rifle" adlı silahtan çıkan bir mermiyle yaklaşık 100-150 metreden nişan alınarak şehit edildiği belirtildi.

BM insan hakları uzmanları Lynk ve Callamard, İsrail güvenlik güçlerinin "herhangi bir ölüm veya ciddi yaralanma tehlikesi altında" olduğuna dair hiçbir bilginin olmadığına işaret etti.

Uzmanlar, Aliyya'nın Batı Şeria'da İsrail tarafından 2020'de şehit edilen 6'ncı Filistinli çocuk olduğunu ve bu çocukların tamamının "hakiki mühimmatla" şehit edildiğini aktardı.

Son 1 yılda 6 çocuk şehit, 1048 yaralı

Ayrıca 1 Kasım 2019-31 Ekim 2020 arasında İsrail güvenlik güçlerinin, işgal edilmiş Filistin topraklarında 1048 çocuğu yaraladığı ifade edildi.

İsrail'e karşı cesur açıklamalarıyla bilinen Lynk ve Callamard, Aliyya cinayetine ilişkin tarafsız ve bağımsız soruşturma çağrısında bulundu.

BM özel raportörleri ayrıca son yıllarda Filistinli çocukları şehit eden İsraillilerin cezasız kalmasının rahatsız edici olduğunu, başlatılan soruşturmaların da sonuçsuz kaldığını vurguladı.

Ortak açıklamada, "Çocuklar uluslararası hukuk kapsamında güvence altına alınmış özel haklardan yararlanıyor. Bu cinayetlerin her biri, İsrail'in işgalci güç olarak insan haklarına ve insancıl hukuk yükümlülüklerine bağlılığı konusunda derin endişeler uyandırıyor." uyarısında bulunuldu.

155 çocuk şehit edildi, sadece 3 iddianame hazırlandı

Açıklamada, sivil toplum kuruluşlarının 2013'ten bu yana 155 Filistinli çocuğun İsrail güçlerince hakiki mühimmat veya kitle-kontrol silahları kullanılarak şehit edildiğini belgelediği kaydedildi.

Bu cinayetlere ilişkin sadece üç iddianamenin yayımlandığı aktarılan açıklamada, bunlardan birinde beraat kararı verildiği, ikincisinde cinayetten doğrudan sorumlu İsrailli askerin sadece 9 ay hapis cezası aldığı ve üçüncüsünde de cinayetten sorumlu askerin "emirlere uymamaktan" suçlu bulunduğu ve sadece bir ay askeri hapis cezasına çarptırıldığı ifade edildi.

"İsrail hükümetinin sicili rahatsız edici"

Açıklamada, "İsrail güvenlik güçleri tarafından bu kadar çok çocuğun öldürülmesinin bu düşük düzeyde yasal hesap verebilirlikle sonuçlanması, hukukun üstünlüğüne göre yaşadığını ilan eden bir ülkeye yakışmaz." ifadesine yer verildi.

İsrail hükümetinin sicilinin rahatsız edici olduğunun altı çizilen açıklamada, cinayetlere ilişkin bağımsız, tarafsız, hızlı ve şeffaf bir "sivil soruşturma" başlatılması ve uluslararası insan hakları uzmanlarının bağımsız bir inceleme yapması için erişim izni verilmesi çağrısında bulunuldu.

Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, İsrail, Şehit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | BM insan hakları özel raportörlerinden 2020'de 6 Filistinli çocuğu şehit eden İsrail'e sert tepki - Son Dakika


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