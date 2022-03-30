Son dakika haber... BM, Kongo'da düşen helikopterdeki 8 barış gücü askerinin öldüğünü açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... BM, Kongo'da düşen helikopterdeki 8 barış gücü askerinin öldüğünü açıkladı

30.03.2022 05:37
Son dakika haber... BM, Kongo'da düşen helikopterdeki 8 barış gücü askerinin öldüğünü açıkladı

Bir son dakika haberine göre BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde düşen BM'ye ait helikopterdeki 8 barış gücü askerinin öldüğünü açıkladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde düşen BM'ye ait helikopterdeki 8 barış gücü askerinin öldüğünü açıkladı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmaları sonucu helikopterde bulunan 8 barış gücü askerinin de hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendiklerini bildirdi.

Dujarric, helikopterdeki 6 askerin Pakistan, bir askerin Rusya, diğer askerin ise Sırbistan'dan olduğunu ve BM barış gücü askerlerini taşıyan helikopterin son günlerde Kongo ordusu ve 23 Mart Hareketi (M23) adlı silahlı grup üyeleri arasındaki çatışmaların yaşandığı Tshanzu bölgesinde keşfe çıktığını ifade etti.

Kuzey Kivu Eyalet Vali Sözcüsü Sylvain Ekenge ise BM barış gücü askerlerini taşıyan helikopterin M23 adlı isyancı grup tarafından düşürüldüğünü söylemişti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda 2 gündür Kongo ordusu ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmeye çalışan M23 üyeleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

YORUMLAR
500
Covid closures still affecting 400 million pupils - Unicef Covid closures still affecting 400 million pupils - Unicef ABD, Rusya'yı gıda taşıyan 94 geminin Akdeniz'e ulaşmasını engellemekle suçladı ABD, Rusya'yı gıda taşıyan 94 geminin Akdeniz'e ulaşmasını engellemekle suçladı

Birleşmiş Milletler, Stephane Dujarric, Arama Kurtarma, Kongo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... BM, Kongo'da düşen helikopterdeki 8 barış gücü askerinin öldüğünü açıkladı - Son Dakika


Son Dakika
00:31 Motorine 1 lira 55 kuruşluk indirim geldi
00:30 Messi ve Ronaldo futbol tarihine adlarını altın harflerle yazdırdı! Turnuvaya 5. kez katıldılar
00:12 Bakan Özer, öğretmen adaylarına duyurdu: 2021 KPSS ataması olacak
00:10 Portekiz, sahasında Kuzey Makedonya'yı 2-0 mağlup etti! Yeni bir rekor kırıldı
23:51 Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen itiraf şaşırttı: Kocamın erkeklerle cinsel görüntülerini gördüm
23:45 A Milli Takım, İtalya'ya 3-2 mağlup oldu
23:22 Zelenski, İstanbul'daki barış görüşmeleri hakkında konuştu: Güvenmemiz için herhangi bir nedenimiz yok
23:14 Günler sonra cesedi kıyıya vuran Şeyma Demir ve erkek arkadaşının kaçırıldığı otomobilin görüntüleri ortaya çıktı
23:05 Altay Bayındır'ın İtalya maçındaki hatası, eleştiri oklarının hedefi oldu
22:48 Kanadalı rap şarkıcısı Neeq, A Milli Takım'ın yıldızı Hande Baladın için şarkı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 05:55:13. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber... BM, Kongo'da düşen helikopterdeki 8 barış gücü askerinin öldüğünü açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement