Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland'ın, İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben-Shabbat'ın da aralarında olduğu bazı güvenlik yetkilileriyle Gazze'de ateşkes konusunu görüştüğü belirtildi.

İsrail'in Walla News gazetesinin internet sitesinde, ismi açıklanmayan diplomatik kaynağa dayandırılan habere göre, Wennesland, son 24 saat içerisinde İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben-Shabbat ve bazı güvenlik yetkililerinin de aralarında bulunduğu tüm taraflarla yoğun görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması ve geniş çaplı yıkıcı bir savaştan uzak durulması konusu ele alındı.

ABD'nin İsrail- Filistin İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Amr, İsrail tarafıyla ateşkesi görüştü

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'ne ait Twitter hesabından yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığındaki İsrail-Filistin İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Hadi Amr'ın, İsrailli yetkililerle Gazze'de ateşkes konusunu görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, Amr'ın bu çerçevede İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İsrail hükümetinin Batı Şeria ve Gazze topraklarındaki faaliyetlerinin koordinatörü Gassan Alyan ve İsrail Dışişleri Bakanlığından bazı yetkililerle bir araya geldiği kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 12 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, İsrail-Filistin İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Amr'ı, Filistin ve İsraillilerle görüşmek üzere bölgeye gönderdiklerini ve Gazze ile Kudüs'te yaşananlardan derin kaygı duyduklarını belirtmişti.

İsrail Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırılarda şimdiye kadar 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 197 kişi hayatını kaybetti, 1235 kişi yaralandı; onlarca bina ise tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.