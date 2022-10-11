Son dakika haber | BM, Rusya'nın Ukrayna'da sivil yerleşim yerlerine saldırısına tepki gösterdi - Son Dakika
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Son dakika haber | BM, Rusya'nın Ukrayna'da sivil yerleşim yerlerine saldırısına tepki gösterdi

11.10.2022 13:23
Son dakika haber | BM, Rusya'nın Ukrayna'da sivil yerleşim yerlerine saldırısına tepki gösterdi

Son dakika gündem haberine göre Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın Ukrayna'nın çeşitli kentlerinde sivil yerleşim yerlerine düzenlediği füze saldırılarına tepki gösterdi.

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın Ukrayna'nın çeşitli kentlerinde sivil yerleşim yerlerine düzenlediği füze saldırılarına tepki gösterdi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık basın toplantısında, Ukrayna'da yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Shamdasani, Rusya'nın dün Ukrayna'da başkent Kiev başta olmak üzere Dnipro ve Zaporijya'ya düzenlediği saldırılarda en az 12 sivilin öldüğü ve 100'ün üzerinde kişinin yaralandığını belirterek "İnsanlar işine gittiği ve çocuklarını okula götürdüğü bir zamanda bu saldırıların düzenlenmesi, özellikle hayret vericidir." dedi.

Saldırıların yapıldığı şehirlerde sivil altyapının büyük hasar gördüğüne dikkati çeken Shamdasani, "8 bölgede 12 enerji santrali başta olmak üzere onlarca sivil yerleşim binasının hedef alınmasından ötürü endişeliyiz. Yaklaşan kış öncesi hayati önem taşıyan güç santrallerinin hasar görmesi, korunaksız sivilleri olumsuz etkileyecektir." ifadesini kullandı.

Shamdasani, sivillere saldırının uluslararası insan hakları hukukuna aykırı olduğunu hatırlatarak Rusya'ya "daha fazla gerginlikten kaçınma" ve "siviller ile sivil altyapıların hasar görmesini önlemek için her türlü tedbiri alma" çağrısında bulundu.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | BM, Rusya'nın Ukrayna'da sivil yerleşim yerlerine saldırısına tepki gösterdi - Son Dakika

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