Son dakika haber | BM: Sudan'ın batısındaki kabile çatışmalarında 100'ü aşkın kişi öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | BM: Sudan'ın batısındaki kabile çatışmalarında 100'ü aşkın kişi öldürüldü

08.04.2022 01:01
Son dakika haber | BM: Sudan'ın batısındaki kabile çatışmalarında 100'ü aşkın kişi öldürüldü

Son dakika gündem haberi: Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Sudan'ın batısındaki Güney Darfur bölgesinde 26 Mart'ta başlayan ve 5 gün süren kabile çatışmaları sonucunda 6'sı çocuk 100'ü aşkın kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Sudan'ın batısındaki Güney Darfur bölgesinde 26 Mart'ta başlayan ve 5 gün süren kabile çatışmaları sonucunda 6'sı çocuk 100'ü aşkın kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

OCHA'nın raporuna göre, 26 Mart'ta bir kabileden bir askerin başka bir kabileden kimliği belirsiz kişilerce öldürülmesi sonucu Güney Darfur'daki 11 köyde şiddetli çatışmalar yaşandı.

Raporda, "Çıkan çatışmalarda 6'sı çocuk olmak üzere 100'den fazla kişi öldürüldü, iki çocuk ise hala kayıp." ifadesine yer verildi.

Olaylarda bazı köylerin yakıldığı, yaklaşık 500 kişinin de bölgedeki Sudan ordusuna ait bir askeri üsse sığındığı kaydedildi.

Raporda, Güney Darfur'daki çatışmalardan yaklaşık 15 bin kişinin etkilendiği belirtildi.

Ülkenin batısında 5 eyaletten oluşan Darfur bölgesinde kabile çatışmaları nedeniyle her yıl yüzlerce kişi hayatını kaybediyor.

Bireysel silahlanmanın yaygın olduğu bölgede, kabileler arasında arazi, otlaklar ve su kaynakları anlaşmazlığı gibi nedenlerle zaman zaman çatışma yaşanıyor.

YORUMLAR
500
Bm: Sudan'da 18 Milyon İnsan Yakında Gıda Bulamayabilir Bm: Sudan'da 18 Milyon İnsan Yakında Gıda Bulamayabilir BM: Yemen'de milyonlarca insan ramazan ayında yeterince yiyecek bulamıyor BM: Yemen'de milyonlarca insan ramazan ayında yeterince yiyecek bulamıyor

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofi, Birleşmiş Milletler, Sudan, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | BM: Sudan'ın batısındaki kabile çatışmalarında 100'ü aşkın kişi öldürüldü - Son Dakika


Son Dakika
00:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ucuz et satışları başladı!
00:46 Zelenski ile röportaj yapmıştı: Muhalif Rus gazeteci Muratov'a boyalı saldırı
00:36 Cengiz Ünder'in pasında yılın golü atıldı! İzleyenler ekranları başında şoke oldu
00:28 Cüneyt Özdemir anket yaptı, Mansur Yavaş açık ara birinci çıktı
00:08 Ballon d'Or sahibi futbolcu Igor Belanov, Ukrayna ordusuna katıldı!
00:02 Rusya, Çeçen lider Kadirov'a korgeneral rütbesi verdi!
23:44 Merih Demiral son dakikada yaptığı hareketle takımının kaderini değiştirdi
23:37 TÜİK ve MEB'e alınmamıştı! Kılıçdaroğlu yarın da Et ve Süt Kurumu'na gidiyor
23:18 Rıdvan Dilmen TFF başkanlığı yerine Fenerbahçe'ye göz kırptı
22:34 Orkun Kökçü, Avrupa'yı kendine hayran bırakmaya devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 01:16:57. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber | BM: Sudan'ın batısındaki kabile çatışmalarında 100'ü aşkın kişi öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement