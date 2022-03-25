Son dakika haber: BM: Ukrayna'da en az 1081 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haber: BM: Ukrayna'da en az 1081 sivil hayatını kaybetti

25.03.2022 18:16
Son dakika haber: BM: Ukrayna'da en az 1081 sivil hayatını kaybetti

Son dakika haberlerine göre Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'da en az 1081 sivilin hayatını kaybettiğini ve 1707 sivilin yaralandığını, 3 milyon 725 bin 806 sivilin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya- Ukrayna savaşında Ukrayna'da en az 1081 sivilin hayatını kaybettiğini ve 1707 sivilin yaralandığını, 3 milyon 725 bin 806 sivilin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince (BMMYK) yapılan açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen veriler paylaşıldı.

Açıklamada, 24 Şubat-24 Mart'ta yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere Ukrayna'dan 3 milyon 725 bin 806 mültecinin komşu ülkelere geçtiği belirtildi.

Ukraynalıların komşu ülkelerden en çok Polonya (2 milyon 206 bin 119), Romanya (572 bin 754) ve Moldova'ya (376 bin 748) geçtiği aktarılan açıklamada, Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 21-23 Şubat'ta 113 bin kişinin Rusya'ya geçiş yaptığı kaydedildi.

Ukrayna'dan komşu ülkelere giden mültecilerin yüz binlercesinin buradan diğer Avrupa ülkelerine geçtiği biliniyor.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine göre, Rusya-Ukrayna savaşı başladığından bu yana en az 1081 sivil hayatını kaybetti, 1707 sivil yaralandı.

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BM: Ukrayna'da en az 977 sivil öldü, 3 milyon 626 bin 546 mülteci komşu ülkelere geçti BM: Ukrayna'da en az 977 sivil öldü, 3 milyon 626 bin 546 mülteci komşu ülkelere geçti

Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Mülteci, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: BM: Ukrayna'da en az 1081 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika


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