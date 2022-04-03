Son dakika haber! BM: Ukrayna'da en az 1417 sivil öldü, 4 milyon 176 bin 401 mülteci komşu ülkelere geçti - Son Dakika
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Son dakika haber! BM: Ukrayna'da en az 1417 sivil öldü, 4 milyon 176 bin 401 mülteci komşu ülkelere geçti

03.04.2022 15:51
Son dakika haber! BM: Ukrayna'da en az 1417 sivil öldü, 4 milyon 176 bin 401 mülteci komşu ülkelere geçti

Son dakika haberi... Birleşmiş Milletler (BM) Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'da en az 1417 sivilin hayatını kaybettiğini, 2 bin 38 sivilin yaralandığını, saldırıların ardından 4 milyon 176 bin 401 mültecinin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Rusya- Ukrayna savaşında Ukrayna'da en az 1417 sivilin hayatını kaybettiğini, 2 bin 38 sivilin yaralandığını, saldırıların ardından 4 milyon 176 bin 401 mültecinin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince (BMMYK) yapılan açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen veriler paylaşıldı.

Açıklamada, 24 Şubat-2 Nisan'da, yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere, Ukrayna'dan 4 milyon 176 bin 401 mültecinin komşu ülkelere geçtiği belirtildi.

Komşu ülkelerden en çok Polonya'ya (2 milyon 429 bin 265), Romanya'ya (635 bin 816), Moldova'ya (392 bin 933), Macaristan'a (385 bin 783) ve Slovakya'ya (298 bin 183) mültecinin geçtiği aktarılan açıklamada, Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 21-23 Şubat'ta 113 bin kişinin Rusya'ya geçiş yaptığı kaydedildi.

Ukrayna'dan komşu ülkelere giden mültecilerin yüz binlercesinin buradan diğer Avrupa ülkelerine geçtiği biliniyor.

BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM) de Ukrayna içinde ise 6,5 milyon sivilin yerinden edildiğini duyurmuştu.

En az 1417 sivil hayatını kaybetti

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden yapılan açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşında 24 Şubat-2 Nisan'da en az 1417 sivilin hayatını kaybettiği, 2 bin 38 sivilin yaralandığı bildirildi.

Sivil ölü ve yaralı sayısının tespit edilenden çok daha yüksek olabileceği vurgulandı.

Sivil kayıpların çoğunun, ağır topçu ve çok namlulu roketatar sistemlerinden yapılan bombardımanlar ve hava saldırıları dahil olmak üzere geniş bir etki alanına sahip patlayıcı silahların kullanılmasından kaynaklandığı ifade edildi.

BM, Ukrayna'da sivil kayıplara ilişkin sadece teyit edebildiği rakamları açıklıyor. Ukrayna makamlarına göre ise hayatını kaybeden sivillerin sayısı çok daha fazla.

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Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Mülteci, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! BM: Ukrayna'da en az 1417 sivil öldü, 4 milyon 176 bin 401 mülteci komşu ülkelere geçti - Son Dakika


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