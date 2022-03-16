Son dakika haber: BM: Ukrayna'da en az 726 sivil öldü, 3 milyon 63 bin mülteci komşu ülkelere geçti - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya- Ukrayna savaşında Ukrayna'da 726 sivilin hayatını kaybettiğini, 1174 sivilin yaralandığını, saldırıların ardından 3 milyon 63 bin mültecinin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince (BMMYK) yapılan açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen veriler paylaşıldı.

Buna göre, 24 Şubat-15 Mart'ta yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere 3 milyon 63 bin 95 mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiği belirtildi.

Polonya'ya 1 milyon 857 bin 45, Romanya'ya 467 bin 703, Moldova'ya 344 bin 454, Macaristan'a 272 bin 943, Slovakya'ya 220 bin 977, Rusya'ya 155 bin 841 ve Belarus'a bin 816 mültecinin geçiş yaptığı aktarılan açıklamada, bu rakamlara ilave Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 18-23 Şubat'ta 96 bin kişinin Rusya'ya geçtiği kaydedildi.

Ukrayna'dan komşu ülkelere giden mültecilerin yüzbinlercesinin buradan diğer Avrupa ülkelerine geçtiği biliniyor.

En az 726 sivil öldü

Öte yandan, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine göre ise Rusya-Ukrayna savaşında 24 Şubat-15 Mart'ta en az 726 sivil hayatını kaybetti, 1174 sivil ise yaralandı.

Açıklamada, sivil ölü ve yaralı sayısının tespit edilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısı yapıldı.

BM, Ukrayna'da sivil kayıplara ilişkin sadece teyit edebildiği rakamları açıklıyor. Ukrayna makamlarına göre ise hayatını kaybeden sivillerin sayısı binlerle ifade ediliyor.?