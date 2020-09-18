Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'nın doğusunda 27 Temmuz'da Ukrayna birlikleri ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında sağlanan ateşkesten bu yana bölgede son 7 yılın en sakin döneminin yaşandığını belirterek, durumdan memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, BM Cenevre Ofisinde düzenlenen basın toplantısında, Ukrayna'nın doğusundaki duruma değindi.

Sözcü Laerke, Ukrayna ve Rusya arasında imzalanan ateşkesin 27 Temmuz'da yürürlüğe girdiğini anımsattı, ateşkesle birlikte, çatışmaların patlak verdiği 2014'ten bu yana bölgede olsa en uzun dönemli sükunetin yaşandığına işaret etti.

Çatışmaların azalmasıyla, bölgede meydana gelen asayiş olaylarında yüzde 53 düşüş kaydedildiğini aktaran Laerke, sivil kayıplarda da büyük azalma olduğuna dikkati çekti.

Laerke, Ukrayna'daki BM İnsan Hakları İzleme Misyonuna göre, temmuzda 13, ağustosta ise beş sivilin yaşamını yitirdiğini, asayiş olaylarının toplam sayısı temmuzda 533 iken bu sayı ağustosta 251'e düştüğünü, temmuz ayında ise çatışmalar nedeniyle 50 ev hasar görürken, ağustosta ise hiçbir ev hasar görmediğini aktardı.

Laerke, ayrıca Ukrayna'yı bölen "temas hattının" her iki tarafındaki halkın ateşkesten memnuniyet duyduğunu ve bunun sürdürülebilir olmasını dilediğini kaydetti.

Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.