Son dakika haber! BM, Yemen'de ateşkes için çatışan taraflara nihai anlaşma taslağını sundu - Son Dakika

Son dakika haber! BM, Yemen'de ateşkes için çatışan taraflara nihai anlaşma taslağını sundu

09.11.2020 22:03
Son dakika haber! BM, Yemen'de ateşkes için çatışan taraflara nihai anlaşma taslağını sundu, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Birleşmiş Milletler (BM) Yemen'deki çatışmanın tarafları arasında ateşkes sağlanarak, insani, ekonomik ve siyasi adımlar atılması için nihai anlaşma taslağı sundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen'deki çatışmanın tarafları arasında ateşkes sağlanarak, insani, ekonomik ve siyasi adımlar atılması için nihai anlaşma taslağı sundu.

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in basın ofisinden alınan bilgiye göre, Yemen'de çatışan taraflardan meşru hükümet ile İran destekli Husiler'e anlaşma taslağı ulaştırıldı.

Anlaşma taslağına göre, tarafların "ülke çapında siyasi bir uzlaşıya vararak savaşı sona erdirme niyetinde oldukları" ve "Yemen'in egemenliğine, bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne ve birliğine bağlılıklarını ilan ettikleri" belirtildi.

Yemen'deki insani felakete dikkat çekilen taslakta, "(Tarafların) ülkede kötüleşen insani ve ekonomik sorunların çözümü için acil ve istisnai önlemler alınması gerekliliğin farkında oldukları" ifade edildi.

Metinde, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Yemen halkını tehdit ettiği belirtilirken, "tarafların salgını önlemek için gerekli tedbirleri alması" istendi.

Ülke çapında ateşkes

Anlaşmayla Yemen'in tüm bölgelerinde ateşkes yapılması öngörülen taslak metinde, ateşkesle birlikte tarafların birbirlerine ve Suudi Arabistan'a yönelik tüm kara, deniz ve hava saldırılarından uzak durması gerektiği kaydedildi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesiyle beraber, tarafların "Yemen halkının sıkıntılarının gidebilmesi için acil insani ve ekonomik tedbirler alınması" gerektiğinin altı çizilerek, ülkedeki sivillerin ulaşımının yanı sıra mal ve hizmet nakliyatının önündeki engellerin kaldırılması istendi.

Tutuklu ve esirler serbest bırakılacak

Tarafların, "tüm tutuklu ve esirleri serbest bırakması" istenilen taslak metinde, daha önce varılan Stokholm Anlaşması'na uyulması gerektiği hatırlatıldı.

Tutuklu ve esirlerin serbest bırakılması şartının oluşturulacak "Denetleme Komitesi" tarafından takip edileceği bilgisine yer verildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler, Martin Griffiths, Ateşkes, Yemen, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! BM, Yemen'de ateşkes için çatışan taraflara nihai anlaşma taslağını sundu - Son Dakika


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