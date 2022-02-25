Son dakika haber... BMGK, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını kınayan karar tasarısını bugün oylayacak - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... BMGK, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını kınayan karar tasarısını bugün oylayacak

25.02.2022 04:48
Son dakika haber... BMGK, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını kınayan karar tasarısını bugün oylayacak

Son dakika gelişmesine göre BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Rusya'nın Ukrayna'da devam eden askeri operasyonlarını kınayan karar tasarısını bugün oylayacak.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Rusya'nın Ukrayna'da devam eden askeri operasyonlarını kınayan karar tasarısını bugün oylayacak.

Karar tasarısı, New York saati ile 15.00'te (TSİ 23.00) Güvenlik Konseyi üyelerinin oylamasına sunulacak.

ABD ve Güvenlik Konseyi'ndeki Avrupalı müttefikleri tarafından hazırlanan tasarıda, "mümkün olan en güçlü ifadelerle, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı, BM Sözleşmesi'nin 2. maddesinin 4. paragrafına aykırı olan saldırganlığını kınıyor." ifadesinin yer aldığı belirtiliyor.

Tasarının ayrıca, Rusya Federasyonu'ndan, Ukrayna'ya karşı güç kullanımını derhal durdurmasını ve BM'nin amaçlarına aykırı bir şekilde herhangi bir devletin toprak bütünlüğüne veya siyasi bağımsızlığına karşı tehdit ve kuvvet kullanmaktan kaçınmasını talep edeceği kaydediliyor.

Öte yandan diplomatik kaynaklar, Rusya'nın veto yetkisini göz önüne alarak konseyin böyle bir kararı alma olasılığını mümkün görmüyor.

BMGK'nın 5 daimi üyesi (Rusya, Amerika, Fransa, İngiltere ve Çin), onaylamadıkları herhangi bir kararın verilmesini önlemek için veto yetkisine sahip bulunuyor.

BMGK'da herhangi bir kararın çıkarılması için, 5 daimi üyeden hiçbirinin buna itiraz etmemesi koşuluyla, 15 toplam üyeden en az 9'nun onayı gerekiyor.

YORUMLAR
500
BM'den, 'Rusya'nın Ukrayna'ya karşı askeri müdahalesine derhal son verilsin' çağrısı Açıklaması BM'den, 'Rusya'nın Ukrayna'ya karşı askeri müdahalesine derhal son verilsin' çağrısı Açıklaması Son dakika! BMGK, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını kınayan karar tasarısını yarın oylayabilir Son dakika! BMGK, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını kınayan karar tasarısını yarın oylayabilir

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... BMGK, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını kınayan karar tasarısını bugün oylayacak - Son Dakika


Son Dakika
01:10 Fenerbahçe, Slavia Prag'a mağlup olarak Konferans Ligi'nden elendi!
01:09 Galatasaray'ın Avrupa'da muhtemel rakipleri netleşti!
00:59 Ukrayna, 18-60 yaş arasındaki erkeklerin ülkeden ayrılmasını yasakladı!
00:54 Türk Hava Yolları, Ukrayna, Moldova, Belarus ve Rostov seferlerini iptal etti!
00:47 Olayların kadını Hande Sarıoğlu imaj değişikliği yaptı! Hayranları yeni haline tam not verdi
00:15 Şenol Güneş'in takım çalıştıracağı herkesi şaşırtan o ülke belli oldu!
00:10 Son Dakika: Ukrayna, Hostomel Havaalanı'nı yoğun çatışma sonucu Rusların elinden geri aldı
00:09 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, önce Blinken ardından Kuleba ile telefonda görüştü
23:55 Türk sinemasının duayen ismi Ayten Erman koronavirüse nedeniyle hayatını kaybetti
23:50 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Batı'ya Rusya ile ilgili yaptırım uyarısı: Yaptırımlarla yenemezsiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 04:56:34. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber... BMGK, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını kınayan karar tasarısını bugün oylayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement