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Son dakika haber! Böbrek nakliyle hayata tutunan Selime öğretmen, organlarını bağışladı - Son Dakika

Son dakika haber! Böbrek nakliyle hayata tutunan Selime öğretmen, organlarını bağışladı

05.11.2021 15:25
Son dakika haber! Böbrek nakliyle hayata tutunan Selime öğretmen, organlarını bağışladı

Gelen son dakika haberlerine göre BURSA'da, 6 yıldır diyalize giren ve 3 ay önce böbrek nakli ile hayata tutunan öğretmen Selime Yazar (27), "Sağlığıma kavuştuğum için organlarımı bağışladım. Öldükten sonra da vücudumun kadavra olarak kullanılmasını istiyorum" dedi.

BURSA'da, 6 yıldır diyalize giren ve 3 ay önce böbrek nakli ile hayata tutunan öğretmen Selime Yazar (27), "Sağlığıma kavuştuğum için organlarımı bağışladım. Öldükten sonra da vücudumun kadavra olarak kullanılmasını istiyorum" dedi.

Bursa Yüksek İhtisas  Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3-9 Kasım Organ ve Doku Bağış Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi. Etkinlikte 3 ay önce böbrek nakli olan öğretmen Selime Yazar, sağlığına kavuştuktan sonra organlarını bağışladı. Yazar, 6 yıl önce konulan böbrek yetmezliği tanısının kendisi için büyük bir travma olduğunu söyledi. Tanı konulduktan sonra hayatının değiştiğini sosyal yaşamının eskisi gibi olmadığını belirten Yazar, "Diyaliz makinem vardı. Geceleri buna bağlanıyordum. Bu yüzden planlarımı buna göre yapıyordum. Bir yerden bir yere gitmek, şehir dışına gitmek ya da başka bir evde kalmak benim için çok zordu. Önce medikal malzemelerimi düşünüyordum" dedi.

'MUCİZE OLDU'Hastalığın arkadaşlarına belli etmese de özgüvenini zedelediğini ifade eden Yazar, "2019 yılında Bursa'ya öğretmen olarak atandım. Öğretmenliğimi yaparken de yine bunu gizli tuttum. Öğrencilerime yansıtmak istemedim. Dinamik, enerjik, sağlıklı bir öğretmen olarak kendimi tanıttım. Nakil olmayı bekliyordum. Diyaliz benim için çok yıpratıcıydı. Maddi ve manevi olarak çöküntü içindeydim. Doktorlar, bu şekilde yaşamama alışmamı istedi. Çok üzülsem de bu gerçeği kabullenmek zorunda kalmıştım. Sonunda, bir mucize oldu. O hafta gece saat 02.00 sularında, bu hastaneden arandım. Organ bağışı için acil olarak gelmem istendi. Hemen heyecanla hastaneye gittim. Heyete çıktım bana 'Senin de onayın varsa nakil olacaksın' dediler. İnanamadım çünkü yıllardır beklediğim bir şeydi" dedi.'KULLANILACAK TÜM ORGANLARIMI BAĞIŞLIYORUM'Nakil olduktan sonra sağlığına kavuştuğunu açıklayan Selime Yazar, "Şimdi kendimi çok daha iyi hissediyorum. Önceden yapamadığım konuşmaları gerçekleştiriyorum. Artık, hasta olduğumu düşünmüyorum. Diğer insanlar gibi gayet sağlıklıyım. Bana bağış yapan kişiye minnettarım. İyi ki böyle bir karar vermiş. Keşke hepimiz bu şekilde olsak, empati kurabilsek. Hepimizin başına gelebilecek bir durum. O yüzden bu konuda bence daha fazla özen gösterelim. Ben de bunu çok iyi tecrübe ettiğim için kullanılacak tüm organlarını bağışlıyorum. Vücudumun, öldükten sonra kadavra olarak kullanılmasını istiyorum" diye konuştu. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Levent Özdemir ise Selime Yazar'a teşekkür etti.

Son dakika haber! Böbrek nakliyle hayata tutunan Selime öğretmen, organlarını bağışladı
Son dakika haber! Böbrek nakliyle hayata tutunan Selime öğretmen, organlarını bağışladı
Son dakika haber! Böbrek nakliyle hayata tutunan Selime öğretmen, organlarını bağışladı
Son dakika haber! Böbrek nakliyle hayata tutunan Selime öğretmen, organlarını bağışladı
Son dakika haber! Böbrek nakliyle hayata tutunan Selime öğretmen, organlarını bağışladı

Öğretmen, Kadavra, Diyaliz, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Böbrek nakliyle hayata tutunan Selime öğretmen, organlarını bağışladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Böbrek nakliyle hayata tutunan Selime öğretmen, organlarını bağışladı - Son Dakika
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