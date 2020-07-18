Son dakika haber | Bodrum Avrupa'da merak konusu oldu - Son Dakika

Son dakika haber | Bodrum Avrupa'da merak konusu oldu

Gelen son dakika haberine göre Bodrum'da bir dönerin 370 liraya satıldığı haberlerinin yabancı basında yer almasıyla birlikte Bodrum en çok merak edilen turizm kenti oldu.

Bodrum'da bir dönerin 370 liraya satıldığı haberlerinin yabancı basında yer almasıyla birlikte Bodrum en çok merak edilen turizm kenti oldu. Türkiye'nin ve özellikle Bodrum'un yurt dışında karlama kampanyası, yabancı turistler tarafında ters tepti. Pahalılık haberleri ile uluslararası medya ya düşen Bodrum'a yurt dışından talep arttı.

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Her fırsatta Avrupa ülkeleri tarafından karalama yapılan Türkiye son olarak turizm kenti Bodrum'da ki pahalılık haberleri ile gündeme gelmişti. Özellikle İngiltere'nin en çok okunan gazetelerinde ve Avrupa'nın birçok gazetesinde yapılan olumsuz haberler Avrupa ülkelerinin ayaklarına dolandı. Yapılan pahalılık haberlerinin ardından başta İngiltere olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinden Bodrum'a ilginin arttığı öğrenildi. Avrupa'nın birçok ülkesinde Bodrum'un merak konusu olduğu ve rezervasyonların 2 katına çıktığı öğrenildi. Fırsatını buldukça Türkiye'yi ve özellikle Turizm kentlerini kötüleyen haberlerin yer aldığı gazeteler bu durum karşısında ne yapacağını şaşırdı.

"AHMET ARAS'DAN İYİ NİYET MEKTUBU"

Yurt dışında yapılan yanlış haberler karşısında sesiz kalmayan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'da haberlerin çıktığı ülkelerin büyükelçilerine iyi niyet mektubu göndererek Bodrum'u anlattı. Aras'ın "turistin cebinden parasını almakla mesulüz" sözünü kullanarak Bodrum'u kötüleyen Yabancı basın kuruluşlarına Aras'ın asıl söylemek istediği cümlenin amacın dışında kullanıldığını büyükelçilere ve gazetelere mektup göndererek durumu en net bir şekilde anlattığı öğrenildi.

KÖTÜ HABERLER TERS TEPTİ

Bodrum Tanıtım Vakfı Genel Sekreteri Serkan Ceylan çıkan olumsuz haberlerin Bodrum'a talebi arttırdığını ifade ederek " Bodrum'daki pahalı adisyonlarla ilgili haberler hem ulusal hem de uluslararası basında büyük yankı uyandırdı. Sonuçta Bodrum'u sevenler, Bodrum'a aşık olanlar ve Bodrum'a tatile gelenler çok iyi biliyor ki Bodrum bir destinasyon olarak hem de mutlu kalplerin yaşam alanı olarak her bütçeye her keseye her imkana uygun tatil olanağı sunmakta. İlk başta olumsuz gibi görünen bu etkiler kısa sürede dağıldı. Bodrum ekonomisi ve turizmi için çok önemli olan bizim için çok önem taşıyan can damarı olan turizm ekonomimiz Kovid - 19'un tüm etkilerine rağmen ayakta kalmaya devam edecek. Şu anda Bodrum'da her keseye uygun tesis ve imkanlar bulunmakta. Bir takım haberler çıktı pahalılıkla ilgili biz bunlarla ilgili vakıf olarak gerekli başvurularımızı bilgilendirmelerimizi yaptık. Hem bu haberlerin çıktığı mecralarda hem de uluslararası bütün kanallarda Bodrum'un ürün çeşitliliği ile ilgili teknik bilgileri tüm kanallara yaydık. Şu anda özellikle bu haberlerden sonra Bodrum'a daha fazla ilgi oldu ve daha çok arandığına dair bilgiler ulaşıyor bize" dedi.

ÜST DÜZEY ÖNLEMLER ALINDI

Ceylan, Korana virüs (Kovid-19) salgını ile ilgili üst düzey önlemlerin ilçede alındığını da sözlerine ekleyerek "Bodrum hijyen ve sağlık konusunda işletmelerin en çok duyarlılığa sahip olduğu bölgelerden biri. Bakanlığımızın belirlediği kurallar çerçevesinde tüm otellerimiz önlemlerini en üst düzeyde aldı. Herkes bu kurallara maksimum seviyede uyuyor. Tüm misafirlerimiz tüm dostlarımız gerek küçük tesislerde, gerekte büyük tesislerde hiçbir endişe yaşamadan hijyen kurallarına uygun bir şekilde tatillerini huzur ve keyif içerisinde geçire bilirler" şeklinde konuştu.

(İHA)

Avrupa, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 14:46 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Bodrum Avrupa'da merak konusu oldu - Son Dakika
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