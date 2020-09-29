Son dakika haber! Bodrum'da başına aldığı darbeyle yaralanan kişi hastanede öldü - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde başına sert bir cisimle aldığı darbeyle ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bitez Mahallesi'nde çalıştığı firmaya ait şantiyenin lojmanında kalan harita teknikeri Gökmen Cerrahoğlu'nun (44) 18 Eylül'de başına aldığı darbeyle yaralandığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen ambulansla özel hastaneye kaldırılan Cerrahoğlu, tedavi gördüğü bu hastanede yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili, Cerrahoğlu ile husumetli olduğu belirtilen M.A.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Cerrahoğlu'nun cenazesinin, Bursa'da toprağa verileceği öğrenildi.