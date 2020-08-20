Son dakika haber: Bodrum'da başını yata çarpıp denize düşen kişi öldü - Son Dakika

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme yaptı.

Çevredekilerin yardımıyla denizden çıkarılan Aksun, 112 Acil Servis ambulansıyla kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yat ile iskele arasındaki boşluktan denize düşen ve bu sırada başını yata çarpan Aksun, ağır yaralandı.

Turgutreis Mahallesi 'ndeki bir marinada yat hizmetlerinde çalışan Mehmet Aksun (62), marinada demirli bir yata yakıt verdiği sırada ayağı iskelenin demirine takıldı.

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 00:07

Kaynak: AA

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