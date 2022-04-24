Son dakika haber: Bodrum'da bir kişi bankta ölü bulundu - Son Dakika
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Son dakika haber: Bodrum'da bir kişi bankta ölü bulundu

24.04.2022 23:21
Son dakika haber: Bodrum'da bir kişi bankta ölü bulundu

Bir son dakika haberine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişi bankta ölü bulundu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişi bankta ölü bulundu.

Ortakent Müsgebi Mahallesi'ndeki bankta hareketsiz halde bir kişinin yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kafasında ve yüzünde yaraların olduğu ve hayatını kaybettiği tespit edilen kişinin 49 yaşındaki Kemal Selvitopu olduğu belirlendi.

???????Selvitopu'nun cenazesi, incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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112 Acil Çağrı, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Bodrum'da bir kişi bankta ölü bulundu - Son Dakika


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