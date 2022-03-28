Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Müsgeki Mahallesi Değirmen Caddesi'ndeki üç katlı binanın son katındaki dairede yangın çıkması üzerine evdekiler dışarıya çıkarak, yetkililerden yardım istedi.
İtfaiye ekipleri, kısa sürede yayılan alevlere müdahale etti. Yaklaşık bir saatte söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
İlk incelemelere göre yangının klimadan çıktığı belirlendi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Bodrum'da evde çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika