Son dakika haber | Bodrum'da işlenen cinayetlerin nedeni ortaya çıktı - Son Dakika

Son dakika haber | Bodrum'da işlenen cinayetlerin nedeni ortaya çıktı

Bir son dakika haberine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde, balık çiftliğinde çalışan Hasan Yanık (39) ile Hamdi Ekim Serdaroğlu'nu (26), kafalarından vurarak öldüren ve börek yerken yakalanan M.V.A. sorgusunda cinayetleri neden işlediğini itiraf etti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, balık çiftliğinde çalışan Hasan Yanık (39) ile Hamdi Ekim Serdaroğlu'nu (26), kafalarından vurarak öldüren ve börek yerken yakalanan M.V.A. sorgusunda cinayetleri neden işlediğini itiraf etti. Cinayet zanlısının silahında mermi kalsaydı 3'üncü bir kişiyi daha öldüreceğini itiraf ettiği sorgunun detayları ise kan dondurdu.

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Gölköy Mahallesi'nde bir balık çiftliğinde çalışan mesai arkadaşları Hasan Yanık (39) ile Hamdi Ekim Serdaroğlu'nu (26), öldürüldüğü suçlamasıyla gözaltına alınan M.V.A., dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.


M.V.A., mahkemede mesai arkadaşlarını olaydan yaklaşık 15 gün önce kendisine küfür ettikleri için planlayıp, öldürdüğünü söyledi. İddia edilenin aksine Hasan Yanık'ı uykusunda öldürmediği, uyandırıp uyku sersemiyken vurduğunu söyleyen katil zanlısı, yine daha önce ifade edildiği gibi Hamdi Ekim Serdaroğlu'nu cinayeti gördüğü için değil planlı olarak öldürdüğünü itiraf etti. Zanlı, S.B. isimli bir kişiyi de öldürmeyi planladığını fakat olay günü pompalı tüfeği tutukluk yaptığı ve tabancasında da mermi kalmadığı için öldüremediğini dile getirdi.


"Uyandırıp uyku sersemiyken vurdum"


3 yıldır aynı firmada çalıştığını ve iş yerine ait prefabrik yatakhanede kaldığını söyleyen zanlı, suçta kullandığı tabancayı 1,5 yıl önce, pompalı tüfeği ise 3-4 hafta önce aldığını belirtti. 15 gün önce yaşanan bir tartışmada kendisine küfür edildiğini iddia ederek, bu yüzden 3 kişiyi öldürmeyi planlamaya başladığını anlatan M.V.A., cinayet zamanlaması için izinde olan maktül Hasan Yanık'ın dönmesini beklediğini söyledi. Zanlı soğukkanlılıkla işlediği vahşi cinayetleri, ve olay anlarını şu sözlerle anlattı;


"Şahısları öldürmek için uygun zamanı kolladım. Hasan Yanık olaydan bir gün öncesine kadar izinli olduğu için onun izinden dönmesini bekledim. Onun izinden döndüğü gün iş yerinde akşam yatmak üzere odalarımıza ayrıldık. Ben o gece sabaha kadar cinayeti nasıl işleyeceğim konusunda plan yaptım ve şahısların uyumasını bekledim. Daha sonra odama geçip olaydan sonra kaçmak için eşyalarımı topladım, kaçış güzergahını belirledim. Saat 06.00 sıralarında pompalı tüfeği elime aldım ve tabancayı da belime koyup Hasan Yanık ile Hamdi Ekim'in kaldığı odaya gittim. Odanın kapısı açıktı. Pompalı tüfeğimin içerisinde 7 adet fişek, tabancamda ise 2 adet mermi bulunuyordu. Odaya girdiğimde Hamdi Ekim ile Hasan Yanık uyuyorlardı. Ben önce Hamdi Ekim ile Hasan Yanık'i öldürüp ardından S.B.'yi öldürecektim. Odaya girince önce Hasan'ın yattığı ranzanın arasından pompalı tüfeğim ile Hasan'ın uyanması için ayaklarını dürttüm. Hasan sersem vaziyette uyanırken hiçbir şey demeden pompalı tüfek ile Hasan'ın kafasına bir el ateş ettim. Hasan olduğu yerde yıkıldı. Silah sesine aynı odada kalan Hamdi Ekim uyandı. Yatağından kalkıp bana doğru gelirken bir yandan da "Abi yapma" diye bağırıyordu. Ben de pompalı tüfek ile Hamdi Ekim'in kafasına doğru nişan alıp tetiğe bastım ancak pompalı tüfek tutukluk yaptı. Bunun üzerine cebimden çıkardığım tabanca ile yaklaşık bir metre mesafeden Hamdi Ekim'in yine kafasına hedef alıp tetiğe bastım. Hamdi Ekim de yere yığıldı."


"Mermi kalmadığı için S.B'yi öldüremedim"


İfadesinin devamında pompalı tüfeği tutukluk yaptığı, tabancasında da mermi kalmadığı için öldürmeyi planladığı 3'üncü kişi S.B.'yi öldüremediğini dile getiren M.V.A., sözlerine şöyle devam etti:


"Hamdi Ekim'i vurduktan sonra Hasan Yanık'ın öldüğünden emin olmak için tabancamda kalan son mermiyi kafasına sıktım. Tüfeğim tutukluk yaptığı için ve tabancamda da mermi kalmadığı daha önceden öldürmeyi planladığım S.B.'yi öldüremedim. Cinayeti işlerken beni kimse görmedi. Daha sonra plan çerçevesinde depo diye tabir edilen odanın kesmiş olduğum sinekliğinden ormanlık alana doğru kaçtım. Pompalı tüfeği olay yerinde bıraktım. Bir kutu av tüfeği fişeğini de ormanlık alanda bıraktım, tabancayı ise yanıma aldım. Telefonumu da kırıp attım. Yakalandığım güne kadar ormanlık alanda saklandım ve kimseden yardım almadım. Yakalandığım gün teslim olmaya giderken beni polis yakaladı" dedi. - MUĞLA

Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 15:25 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Bodrum'da işlenen cinayetlerin nedeni ortaya çıktı - Son Dakika
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