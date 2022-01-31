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Son dakika haberi | BODRUM'DA KAMYONETİN ALTINDA KALAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ - Son Dakika

Son dakika haberi | BODRUM'DA KAMYONETİN ALTINDA KALAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

31.01.2022 17:11

Gelen son dakika haberine göre MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, motosikletiyle kamyonetin altında kalan Fatih Kandak (44) yaşamını yitirdi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, motosikletiyle kamyonetin altında kalan Fatih Kandak (44) yaşamını yitirdi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, bugün saat 08.15 sıralarında Gölköy Mahallesi'nde meydana geldi. Yalıkavak'tan Torba Mahallesi yönüne giden Ömer G. idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet ile Gölköy'de yasak olduğu yerde U dönüşü yaptı. Bu sırada aynı yönde seyir halinde ilerleyen Fatih Kandak yönetimindeki 48 KZ 817 plakalı motosiklet, kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Kandak, kamyonetin altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan evli bir çocuk babası Kandak, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Öte yandan kamyonet sürücüsü Ömer G., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Son dakika haberi | BODRUM'DA KAMYONETİN ALTINDA KALAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
Son dakika haberi | BODRUM'DA KAMYONETİN ALTINDA KALAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
Son dakika haberi | BODRUM'DA KAMYONETİN ALTINDA KALAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
Son dakika haberi | BODRUM'DA KAMYONETİN ALTINDA KALAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

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Kamyonet, Bodrum, Fatih, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | BODRUM'DA KAMYONETİN ALTINDA KALAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | BODRUM'DA KAMYONETİN ALTINDA KALAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ - Son Dakika
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