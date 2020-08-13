Son dakika haber: Bodrum'da makilik ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangın, söndürüldü.

Dereköy Mahallesi Çıngıl mevkisinde, makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler ile Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yerleşim yerlerine uzak bir alanda sarp arazide çıkan yangına, havadan bir helikopter de destek verdi.

Kontrol altına alınan ve soğutma çalışmasının sürdüğü yangında, yaklaşık bir hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.