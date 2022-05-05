Son dakika haber: Bodrum'da makilik ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika haber: Bodrum'da makilik ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

05.05.2022 19:36
Son dakika haber: Bodrum'da makilik ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri: Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Akyarlar Mahallesi'ndeki makilik ve otluk alandan dumanların yükseldiğini görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen Bodrum Orman İşletme Şefliği ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangın söndürme çalışmasına Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği gönüllüleri de destek verdi.

Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle güçlükle kontrol altına alınan yangında yaklaşık 2 hektarlık makilik ve otluk alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Yangının, ilk incelemelere göre patlayan trafodan çıktığı belirlendi.

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Akyarlar, Yangın, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Bodrum'da makilik ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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