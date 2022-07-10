BODRUM'DA ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bodrum'da ormanlık ve makilikte çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu 2 saat sonra kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 2 hektarlık alanın zarar gördüğü yangında soğutma çalışmaları sürüyor. Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Yangınla ilgili açıklama yapan Bayar, Yangına ilk etapta bölgemizde bulunan 4 hava aracı müdahale etti. Daha sonra çevre illerden 10 hava aracı daha yangına müdahale etti. Helikopter ve uçak olmak üzere 14 hava aracı yangına müdahale etti. Yanan alanın Mumcular Barajı'na yakın olması bizim manevramızı artırdı, helikopterlerimiz oradan su alarak hızlı bir şekilde yangını kontrol altına aldı. Yangın toplamda 2 hektarlık bir alanda etkili oldu. Zeytinlikten başlayan yangının ormanlık alana sıçradığını görmüş olduk. Rüzgarla birlikte yangın batıdan doğuya ilerledi. Devletimizin bütün imkanlarıyla müdahale edince yangını söndürme kolaylığı sağladık. Yangın şu an tamamen kontrol altına alındı. Ekipler soğutma çalışması yapıyor. Sabotaj ihtimali yok ama yangının zeytinlik alandan çıkmış olması akıllara o bölgede ateş yakılıp yakılmadığı sorusunu getiriyor. Özellikle sabotaj olduğunu düşünmüyoruz dedi.