Son dakika haber: Bodrum'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Çırkan Mahallesi Timuçin Sokak'taki ormanlık alandan dumanların yükseldiği görenler durumu, Bodrum Orman İşletme Şefliği ile Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, hızlı müdahaleyle yangını yayılmadan kontrol altına aldı.
Yangında yaklaşık 100 metrekarelik ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.
Öte yandan, yangının çıkışıyla ilgili orman ekiplerince soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 19:45 - Kaynak: AA
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