Bodrum'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 1 hektarlık alan etkilendi.
Kızılağaç Mahallesi Alazeytin mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan yangın bölgesine 3 helikopter, 5 arazöz, çok sayıda söndürme ekibi sevk edildi.
Kontrol altına alınan yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışması yapılıyor.
Kaynak: AA
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