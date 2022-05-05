Bodrum'da otluk ve makilik alanda yangın - Son Dakika
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Bodrum'da otluk ve makilik alanda yangın

05.05.2022 18:51

Bodrum'da otluk ve makilik alanda yangın Bir buçuk hektar alan yandı Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Bodrum'da otluk ve makilik alanda yangın

Bir buçuk hektar alan yandı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında bir buçuk hektar alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Akyarlar Mahallesi'nde bilinmeyen bir nedenle patlayan trafo, otluk ve makilik alanda yangına neden oldu. Kuzeyden esen sert rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevler, geniş bir alana yayıldı.

İhbar üzerine Bodrum İtfaiye Gurup Amirliği ve Bodrum Orman İşletme Şefliği ekipleri alevlere müdahale etti. Muğla 911 Arama Kurtarma gönüllülerinin destek verdiği söndürme çalışmalarına vatandaşlar da katıldı. Sert rüzgar, zaman zaman yangınla mücadeleyi zorlaştırdı. Yoğun uğraş sonucu yangın söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Yangında bir buçuk hektar alan zarar gördü.

Bodrum'da otluk ve makilik alanda yangın
Bodrum'da otluk ve makilik alanda yangın
Bodrum'da otluk ve makilik alanda yangın
Bodrum'da otluk ve makilik alanda yangın
Bodrum'da otluk ve makilik alanda yangın
Bodrum'da otluk ve makilik alanda yangın

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'da otluk ve makilik alanda yangın - Son Dakika


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