Bodrum'da otomobilin park halindeki araçlara çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobilin park halindeki araçlara çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 48 AER 246 plakalı otomobil, Kıbrıs Şehitleri Caddesi Gümbet Kavşağı istikametinde, yolun sağında park halindeki iki otomobile, ardından da motosiklete çarptıktan sonra durdu.
Kimsenin yaralanmadığı kazada, araçlarda hasar oluştu.
Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi.
Kaynak: AA
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