Bodrum'da otomobilin park halindeki araçlara çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 48 AER 246 plakalı otomobil, Kıbrıs Şehitleri Caddesi Gümbet Kavşağı istikametinde, yolun sağında park halindeki iki otomobile, ardından da motosiklete çarptıktan sonra durdu.

Cengiz'in, "Cinsel partilerinden bıktık" sözlerini Avrupa basını şöyle yorumladı: Türkiye'de şaşırtıcı şeyler oluyor