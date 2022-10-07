Muğla haber | Bodrum'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Muğla haber | Bodrum'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

07.10.2022 03:26

Muğla haberler... Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobille motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır 3 kişi yaralandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobille motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır 3 kişi yaralandı.

Bülent İsmail S'nin kullandığı 48 AIP 375 plakalı otomobil, Bitez Mahallesi Atatürk Caddesi'nde kontrolden çıkarak, yol kenarındaki istinat duvarı ile telefon direğine, ardından da karşı yönden gelen Ahmet Varda idaresindeki 48 TJ 061 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada, her iki aracın sürücüleri ile motosikletteki Deniz Varda, otomobildeki Ceren Demirel S. yaralandı. Caddeye savrulan yaralılar için 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan ve kalbi duran motosiklet sürücüsü Ahmet Varda'ya bir süre kaza yerinde kalp masajı yapıldı. Varda, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer yaralılar da bölgeye gelen ambulanslarla kaldırıldıkları ilçedeki hastanelerde tedavi altına alınırken, Deniz Varda ile Ceren Demirel S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazanın ardından her iki araç da kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri bölgede inceleme yaptı.

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Kaynak: AA

Atatürk Caddesi, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

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