Bodrum'da polis ekipleri uygulama noktasında maske dağıttı - Son Dakika

Bodrum'da polis ekipleri uygulama noktasında maske dağıttı

Bodrum ilçesinde polis ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske dağıtımı yapılıyor.

Bodrum ilçesinde polis ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske dağıtımı yapılıyor. İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Torba uygulama noktasında Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulama yaptı. Uygulamalarda yolcular maske, mesafe ve hijyen konularında uyarılıyor. Maskeleri olmayan kişilere de maska dağıtılıyor. Öte yandan uygulamaların ilçe merkezinde de aralıksız devam ettiği belirtildi.

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