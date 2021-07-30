Bodrum'da polis ekipleri uygulama noktasında maske dağıttı - Son Dakika

Bodrum ilçesinde polis ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske dağıtımı yapılıyor.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Torba uygulama noktasında Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulama yaptı.
Uygulamalarda yolcular maske, mesafe ve hijyen konularında uyarılıyor. Maskeleri olmayan kişilere de maska dağıtılıyor.
Öte yandan uygulamaların ilçe merkezinde de aralıksız devam ettiği belirtildi.
Kaynak: AA
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