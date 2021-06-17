Bodrum'da polis silah kaçakçılarıyla çatıştı: 1 şehit, 1 polis yaralı (5) - Son Dakika

SOYLU'DAN TAZİYE MESAJI: RABBİM ŞEHİDİMİZİN MAKAMINI ALİ EYLESİN
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bodrum'da çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Ercan Yangöz için taziye mesajı yayımladı. Soylu, Twitter hesabından yayımladığı mesajında "Muğla Bodrum'da, operasyondayken çıkan silahlı çatışmada Şehit düşen Kahraman Polisimiz Ercan Yangöz'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, Polis Teşkilatı'mız ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim Şehidimizin makamını ali eylesin" dedi.
Haber: ANKARA,
Kaynak: DHA
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