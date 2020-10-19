Son dakika haber | Bodrum'da sahte içki operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber | Bodrum'da sahte içki operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

19.10.2020 10:37
Son dakika haber | Bodrum'da sahte içki operasyonunda 4 şüpheli yakalandı, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Yalıkavak Mahallesi'nde bir kişinin sahte alkol zehirlenmesiyle hastaneye yattığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Sahte alkol satıldığı ileri sürülen marketi belirleyen ekipler, iş yerine operasyon düzenledi.

Ekiplerin yaptığı aramada, 239 litre etil alkol, pet şişede 5 litre sahte rakı ile sahte içki yapımında kullanılan aletler ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bu arada, sahte alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü, Bodrum, Alkol, Muğla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Bodrum'da sahte içki operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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