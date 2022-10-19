Son dakika haber: Bodrum'da silahlı yağma suçlamasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber: Bodrum'da silahlı yağma suçlamasıyla 2 şüpheli tutuklandı

19.10.2022 18:38
Son dakika haber: Bodrum'da silahlı yağma suçlamasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde silahlı yağma iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde silahlı yağma iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İddiaya göre, H.B, yanındaki 4 arkadaşıyla kendisine ait olduğunu öne sürdüğü elması satmak için alıcılarla Akyarlar Mahallesi'ndeki bir ikamette buluştu.

Pazarlık sırasında satıcılar, silah zoruyla gasbedildi. İki grup ikametten ayrıldıktan sonra silahlı kavga çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde ve araçlarda yapılan aramada üç parça elmas olduğu değerlendirilen malzeme ve iki tabanca ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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Akyarlar, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Bodrum'da silahlı yağma suçlamasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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